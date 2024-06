Wetterprognose Sineu: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Mallorca (23.6.2024)

Die Wetteraussichten für Sineu - Ihre 7-Tage-Übersicht

Wenn Sie einen Blick auf den Wettertrend für Sineu, Mallorca, werfen, können Sie eine bevorstehende Woche mit überwiegend sonnigem Himmel und milden Temperaturen erwarten. Doch auch kurze Regenschauer werden Teil der nächsten Tage sein. Finden Sie heraus, was das Wetter vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2024 im Detail bereithält.

Unbeständiges Wetter zu Wochenbeginn

Am Sonntag, den 23. Juni 2024 lässt uns das Wetter auf Mallorca mit leichten Regenschauern in den Tag starten. Dafür dürfen wir uns über milde 22°C und eine sanfte Brise von nur 4 km/h freuen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, und der Luftdruck bei 1017 hPa. Erfreuen Sie sich am langen Tag mit Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und Sonnenuntergang beinahe um 19:19 Uhr.

Warm und heiter geht es weiter

In den darauffolgenden Tagen, am Montag und Dienstag (24. und 25. Juni 2024), dürfen wir uns über klaren Himmel und aufsteigende Temperaturen freuen. Diese erreichen Werte um die 27°C bis 28°C. Windstille Verhältnisse und eine angenehme Trockenheit mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 40% machen diese Tage besonders angenehm.

Höhepunkt der Hitzeentwicklung

Der Mittwoch, 26. Juni 2024, verspricht mit 31°C der heißeste Tag der Woche zu werden, begleitet von vereinzelten Wolken. Doch auch hier bleibt es bei einer sanften Brise. Ein idealer Tag, um Mallorcas Strände zu genießen!

Temporärer Wechsel mit erfrischenden Schauern

Donnerstag, der 27. Juni 2024, bringt uns dann leichtere Regenfälle bei immer noch warmen 27°C. Da es sich um kurze Schauer handeln soll, kann weiterhin mit vielen sonnigen Momenten gerechnet werden.

Gemäßigte Tage zum Ende des Monats

Am Freitag und Samstag (28. und 29. Juni 2024), beschenkt uns Sineu mit einem strahlend blauen Himmel und milden Temperaturen bis zu 32°C. Perfekte Bedingungen, um die Vielfalt der Insel zu erkunden.

Sonne und leichte Brise beschließen den Monat

Der Sonntag, 30. Juni 2024, schließt die Woche mit einem klaren Himmel ab, die Temperaturen legen eine kleine Pause ein und bewegen sich um die 30°C. Ein frischer Wind bei 9 km/h wird für eine angenehme Abkühlung sorgen, ideal für einen entspannenden Abend in einem der zahlreichen Restaurants von Sineu.

Genießen Sie das abwechslungsreiche Wetter in Sineu und planen Sie ihre Aktivitäten mit der Sicherheit einer zuverlässigen 7-Tage-Wetterprognose.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:45:14. +++