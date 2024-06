Wettervorhersage für Andratx auf Mallorca: 23.06.2024 bis 30.06.2024

Das Wetter in Andratx: Eine Woche im Zeichen des Sommeranfangs

Während sich die Inselbewohner und Urlauber auf Mallorca auf den Sommer einstellen, sorgt das Wetter in Andratx für gemäßigte Freude unter Sonnenanbetern und Naturfreunden. Das milde Klima, charakteristisch für diese Jahreszeit auf der Baleareninsel, bleibt uns in der Woche vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2024 erhalten.

Sonnen und Regentropfen Hand in Hand

Der Start in die Woche stellt uns mit leichtem Regen und angenehmen 22°C vor keine großen Herausforderungen. Wir dürfen seichte Winde von 7 km/h genießen, die die Frische des Regens über die Landschaft tragen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 65% und ein Luftdruck von 1017 hPa begleiten uns durch diesen sanft-feuchten Tag, der um 4:23 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnt und um 19:21 Uhr endet.

Die Wolken ziehen vorüber

Am 24. Juni bleiben uns die Temperaturen von 22°C erhalten, jedoch lassen die Regenwolken nach und machen verstreuten Wolken Platz. Die Windgeschwindigkeiten nehmen leicht ab, sodass wir davon ausgehen können, in aller Ruhe die vereinzelt vorbeiziehenden Wolken beobachten zu können.

Klare Sicht auf Andratxs Schönheit

Ein makellos klarer Himmel am 25. Juni lädt dazu ein, die Natur Andratxs in ihrer vollen Blüte zu erleben. Die geradezu perfekten Bedingungen bieten optimale Voraussetzungen für lange Spaziergänge oder entspannte Strandtage.

Die darauffolgenden Tage kündigen eine kleine Achterbahn der Elemente an: Von wechselhaftem Wetter mit leichtem Regen bis hin zu kurzweiligen Auflockerungen mit einzelnen Wolken fährt die Bandbreite alles auf, was das Herz begehrt. Die Temperaturen verharren in einem angenehmen Bereich und der Wind hält sich zurück, um uns nicht von den Beinen zu weisen.

Ein Abschluss unter der klaren Sonne

Die letzte Juniwoche beschert uns einen weiteren Tag unter der reinen Sonne und setzt damit einen optimistischen Akkord für die bevorstehenden Sommerwochen. Lassen Sie uns diesen Sommer in Andratx miteinander feiern, und immer daran denken: Das Wetter ist so wechselhaft wie das Leben selbst – und genau deshalb lieben wir es so.

