Wettervorhersage für Ses Salines: Sonne und leichte Regenschauer erwarten Sie diese Woche (23.6.2024)

Die neueste Wetterprognose für Ses Salines auf Mallorca

Wenn Sie geplant haben, die kommende Woche in Ses SalinesSes Salines zu verbringen, können Sie sich auf gemäßigte sommerliche Temperaturen mit einer erfrischenden Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenschauern einstellen.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Ses Salines

Beginnend mit dem 23. Juni 2024 begrüßt uns das malerische Ses Salines mit einem sanften Regen bei einer behaglichen Temperatur von 23°C. Der Wind weht leicht mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68% unter einem angenehmen Luftdruck von 1017 hPa.

Mit der aufgehenden Sonne um 4:21 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr verspricht der Tag ein angenehm langes Tageslichtfenster.

Am 24. und 25. Juni erwartet uns ein heiterer Himmel über Ses Salines mit angenehmen Temperaturen von 24°C und leichter Brise mit 5 km/h bei einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit um die 55%-59%. Perfekte Tage, um die Strände und Kulturangebote von Ses Salines zu genießen.

Temperaturen und Wetterbedingungen gegen Ende der Woche

Gegen Ende der Woche, speziell am 26. und 27. Juni, steigen die Temperaturen etwas an und erreichen Werte um die 26°C. Während am 26. das Wetter durch vereinzelte Wolken unterbrochen wird, ist am 27. mit leichtem Regen zu rechnen, was die Natur Mallorcas zusätzlich erfrischt und für eine angenehme Wandertemperatur sorgt.

Es folgen anschließend wieder heitere Tage mit einem klaren Himmel am 28. Juni und vereinzelten Wolken am 29. Juni, die beiden mit gleichermaßen angenehmen 26°C. Der 30. Juni beschert uns einen weiteren Tag unter der mallorquinischen Sonne bei 25°C, obgleich die Luftfeuchtigkeit dann auf 72% ansteigt.

Wochenüberblick des Wetters in Ses Salines

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben mit minimaler Variation über die Woche nahezu stabil, begünstigend für alle diejenigen, die ihre Aktivitäten nach dem Sonnenlicht richten möchten. Der Luftdruck liegt leicht unter dem Wochenanfang, sollte aber keine größeren Auswirkungen haben.

Obwohl vereinzelte Regentage in der Prognose sind, bietet Ses Salines mit seinem Klima ideale Bedingungen für eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten oder schlichtweg zum Entspannen in der mediterranen Atmosphäre. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die reichhaltige Natur und Kultur in dieser wunderschönen Region Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:44:44. +++