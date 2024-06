Wettervorhersage Llucmajor: 7-tägiger Ausblick mit Sonne, leichtem Regen und angenehmen Temperaturen (23.6.2024)

Aktuelle Wettertrends in Llucmajor: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern

Das Wetter in Llucmajor verspricht in den kommenden Tagen ein angenehmes Klima für alle Sonnenliebhaber und Freizeitaktivitäten im Freien. Mit Temperaturen, die konstant um die 27°C schwanken, herrschen ideale Bedingungen für einen entspannten Aufenthalt auf der beliebten Baleareninsel.

Leichter Regen und klare Himmel: Wetteraussichten für die Woche vom 23. bis 30. Juni 2024

Am Sonntag, dem 23. Juni 2024, beginnt die Woche in Llucmajor mit leichtem Regen bei einer Temperatur von 23°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 66% bleibt es jedoch warm und angenehm. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa.

Im Verlauf der Woche stabilisiert sich das Wetter, sonniges Wetter mit klarer Sicht dominiert ab Montag, dem 24. Juni, mit gleichbleibend angenehmen Temparaturen von etwa 25°C und einer mäßigen Luftfeuchtigkeit, die einen angenehmen Aufenthalt im Freien versprechen. Die Betrachtung der Wettervorhersage zeigt eine gleichbleibende Windgeschwindigkeit von 6 bis 7 km/h und einen leichten Abfall des Luftdrucks, der jedoch ohne bedeutenden Einfluss auf das Wohlbefinden bleiben sollte.

Mitte der Woche hält der Himmel über Llucmajor vereinzelte Wolkenfelder bereit, lässt aber weiterhin viel Platz für sonnige Momente am Mittwoch, den 26. Juni, bei 27°C. Genießen Sie die angenehmen Temperaturen, bevor am Donnerstag, den 27. Juni, erneut vereinzelter Regen bei ansonsten gleichen Bedingungen für eine kurze Abkühlung sorgt.

Das Wochenende in Llucmajor präsentiert sich größtenteils klar und sonnig, mit wenigen Wolken am Samstag und klarem Himmel am Sonntag. So klingt der Juni wettertechnisch harmonisch aus und bietet Raum für vielseitige Unternehmungen unter freiem Himmel.

Genauer Blick auf das kommende Wochenende: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Llucmajor jeden Tag um 4:22 Uhr bzw. 4:23 Uhr, und der Tag endet mit bezaubernden Sonnenuntergängen um 19:19 Uhr. Besonders am Wochenende können Sie das milde Klima und die langen Tage für Ausflüge und Erholung nutzen. Dabei dürfen Sie sich über angenehme Abendtemperaturen freuen, die das Verweilen an der frischen Luft zu einem Genuss werden lassen.

Fazit: Prächtiges Wetter mit leichten Schwankungen

Zusammenfassend erwartet die Einheimischen und Touristen in Llucmajor eine Woche voller sonniger Stunden mit einer angenehmen Brise und sporadischem Regen, der die Naturlandschaft der Insel erfrischen wird. Eine ideale Zeit für alle, die das Beste aus den wunderschönen Tagen auf Mallorca machen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:35:01. +++