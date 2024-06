7-Tage-Wetterausblick für Santa Maria del Camí: Sonne pur und Sommerhitze (24.6.2024)

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí: Sommerliche Hitze und heitere Himmel

Das malerische Santa Maria del Camí bereitet sich auf eine strahlende Woche voller Sonnenschein und ansteigender Temperaturen vor. Die sommerlichen Bedingungen begrüßen Urlauber und Einheimische gleichermaßen mit offenen Armen, während die Insel Mallorca ihre natürliche Pracht voller Lebensfreude präsentiert.

Der Montag, 24. Juni 2024, zeigt sich mit freundlicher Bewölkung und einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C, unterstützt von einer sanften Brise mit 3 km/h. Die Morgensonne wird um 4:22 Uhr aufgehen und ihren goldenen Schimmer bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr über die Insel streuen.

Der Dienstag verspricht einen klaren Himmel mit einem weiteren Anstieg der Quecksilbersäule auf 27°C. Dieser Tag wird von einer zarten Windbewegung und einer idealen Luftfeuchtigkeit von 45% gekrönt. Mit einem Druck von 1013 hPa zeichnet sich stabiles Wetter ab.

Die Mitte der Woche setzt die sommerlichen Akzente weiter fort. Mittwoch und Donnerstag locken mit Spitzenwerten von 32°C bzw. 33°C sowie einem Mix aus wenigen Wolken und zeitweise dichteren Wolkenschichten. Mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von unter 25% ist eine trockene Wärme zu erwarten, bei der ein Aufenthalt im Schatten oder eine kühle Erfrischung zwischendurch empfohlen wird.

Das Wochenende in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí wird voraussichtlich genauso strahlend, jedoch spürbar heißer. Freitag, der 28. Juni, zeigt sich etwas bedeckt, aber mit Höchsttemperaturen von 34°C. Das Wochenende beginnt strahlend mit klarem Himmel, während am Samstag und Sonntag die Temperaturen auf angenehme 31°C zurückgehen, bevor sie am Sonntag, den 1. Juli 2024, wieder auf 32°C ansteigen. Es erwarten uns dabei durchwegs klare Himmel und sanfte Winde, die für ideale Bedingungen sorgen, die Schönheit der Insel zu genießen.

Dieser Wetterbericht für Santa Maria del Camí verspricht eine Woche, die jedem Urlauber und ansässigen Mallorca-Liebhaber durchgehendes Sommerfeeling bieten wird. Lassen Sie sich also diese idealen Bedingungen nicht entgehen und genießen Sie alles, was diese charmante Stadt zu bieten hat!

