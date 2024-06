7-Tage Wetterprognose für Lloseta: Sonniger Start in die Woche mit steigenden Temperaturen (24.6.2024)

Wetterausblick für Lloseta - Perfekte Bedingungen für Ihre Urlaubsplanung

Mit einem strahlend blauen Himmel und geringer Bewölkung erwartet Lloseta seine Besucher und Einwohner in der letzten Juniwoche des Jahres 2024. Wer sich nach sommerlicher Wärme sehnt, wird in der malerischen Kleinstadt auf Mallorca nicht enttäuscht. Hier ist die 7-Tage Wetterprognose, die Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Die kommende Woche in Lloseta - Sonne, milde Brisen und komfortable Abendtemperaturen

Der Montag, 24. Juni 2024, begrüßt uns mit angenehmen 25 Grad Celsius und einer sanften Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 43%, was für angenehme Freizeitaktivitäten sorgt, während der Himmel sich größtenteils bedeckt hält.

Am Dienstag, 25. Juni 2024, erwartet uns hingegen ein klarer Himmel, der die Temperaturen auf bis zu 28 Grad ansteigen lässt. Der Wind frischt leicht auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was für ideale Bedingungen am Strand oder für Ausflüge in die Natur steht.

Der Mittwoch und Donnerstag zeigen mit leichter Bewölkung und Temperaturen um die 31 Grad ein ähnliches Bild. Das Wetter bleibt stabil und bietet somit die perfekte Gelegenheit für jegliche Unternehmungen unter freiem Himmel.

Der Höhepunkt der Woche wird der Freitag, mit 34 Grad und einer Wolkendecke, die uns vor der intensivsten Mittagssonne schützt. Ein leichter Wind trägt zur Abkühlung bei, während die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigt.

Das Wochenende verspricht mit klarem, blauen Himmel und Temperaturen von 32 bis 33 Grad weiteres Sommervergnügen. Der Samstag und Sonntag werden von Sonnenanbetern und Outdoor-Enthusiasten gleichermaßen geschätzt werden.

Optimale Bedingungen zum Genießen - Das Wetter in Lloseta bleibt beständig

Die gesamte Woche über zeigt der Luftdruck leichte Schwankungen, bleibt aber im Bereich um 1010 bis 1018 hPa – ein Zeichen für das stabile Sommerwetter, das für diese Jahreszeit typisch ist. Frühaufsteher können den Sonnenaufgang jeweils kurz nach halb fünf genießen, während die Abendstunden bis nach 19 Uhr beleuchtet bleiben.

Planen Sie ihre Ausflüge und Aktivitäten mit Zuversicht; die kommenden Tage in Lloseta versprechen herrliches Sommerwetter und laden ein, die vielfältige Landschaft und kulturellen Angebote der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:40:42. +++