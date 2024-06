7-Tage-Wettertrend für Binissalem, Mallorca: Sonnenschein und heitere Aussichten (24.6.2024)

Milde Sommerbrise und Sonnenschein in Binissalem

Während sich der Sommer in Binissalem in all seinen bunten Farben präsentiert, zeigt sich auch das Wetter von seiner charmanten Seite. Mit belebenden Temperaturen und überwiegend heiterem Himmel bietet die letzte Juniwoche ideale Bedingungen für alle Aktivitäten unter freiem Himmel.

Wetterlage in Binissalem im Detail

Montag, 24. Juni 2024: Der Wochenstart zeigt sich mit vereinzelten Wolken und einer Temperatur von angenehmen 26 °C. Der fast still stehende Wind wird die Blätter nur sachte bewegen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%. Mit dem Druck von 1015 hPa und einer sanften Brise beginnt der Tag beim Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Dienstag, 25. Juni 2024: Ein kristallklarer Himmel begrüßt die Einwohner und Besucher von Binissalem. Mit 29 °C wird es etwas wärmer, und ein leichter Wind von 5 km/h erfrischt die Sinne. Eine angenehm geringe Luftfeuchtigkeit von 37% sorgt für ein komfortables Gefühl.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Die Quecksilbersäule klettert weiter nach oben, und zeigt erfreuliche 32 °C. Die Wolken sind nur spärlich am Himmel zu sehen, was eine hervorragende Gelegenheit für Sonnenanbeter bietet. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Es ziehen einzelne Wolkenfelder auf, doch die Temperaturen bleiben angenehm bei 32 °C. Der Wind verstärkt sich leicht auf 6 km/h, während der Luftdruck stabil bei 1010 hPa bleibt.

Freitag, 28. Juni 2024: Mit 35 °C erreichen wir den Höhepunkt der Woche. Der Himmel präsentiert sich voller bedeckter Wolken, doch das hält die Wärme nicht auf. Eine milde Brise von 4 km/h begleitet uns durch den Tag.

Samstag, 29. Juni 2024: Die Wochenendsonne strahlt mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 33 °C. Ideale Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten oder ein entspanntes Bad in den malerischen Buchten Mallorcas.

Sonntag, 30. Juni 2024: Das Finale der Woche wird mit strahlendem Sonnenschein und einer Spitze von 35 °C gefeiert. Es weht ein lieblicher Wind von 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu auf 27%.

Montag, 1. Juli 2024: Der erste Tag des Monats Juli begrüßt uns mit 34 °C und strahlend blauem Himmel. Die milde Brise von 2 km/h sorgt für eine leichte Abkühlung an diesem warmen Sommertag.

Für weitere Wetterdetails und die beste Reiseplanung, behalten Sie die Prognosen fest im Blick. Verfolgen Sie die sonnigen Aussichten in Binissalem, um keine Einheit Vitamin D zu verpassen!

