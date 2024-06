7-Tage-Wettertrend: Sonnige Aussichten für Palma de Mallorca (24.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Palma de Mallorca

Die Sommermonate auf der wunderschönen Insel Mallorca sind bekannt für ihre strahlende Sonne und das angenehme Klima, welches Einheimische und Touristen gleichermaßen erfreut. In der kommenden Woche kündigt sich für Palma de Mallorca ein hervorragendes Wetter-Szenario an, das Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche zu purem Genuss macht. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die Inselhauptstadt.

Die Wetteraussichten für eine perfekte Woche in Palma

Der Segen des sonnigen Himmels lädt Einwohner und Besucher von Palma de Mallorca dazu ein, ihre Pläne mit Zuversicht und ohne die Sorge vor unterbrechendem Niederschlag zu schmieden. Unser Wetterblick in die nächsten sieben Tage verspricht milde und willkommene Brisen und viel Sonnenschein, ideal für alle, die das herrliche Mittelmeerklima in vollen Zügen genießen möchten.

Wir beginnen unsere Wetterprognose für Palma am 24. Juni 2024, einem Tag, an dem die Temperaturen eine angenehme Marke von etwa 24 Grad Celsius erreichen werden. Der Himmel präsentiert sich mit nur wenigen Wolken - nahezu perfekt für einen Spaziergang an der Promenade oder einen entspannten Tag am Strand.

Am darauffolgenden Tag, dem 25. Juni, dürfen Sie einen Himmel so klar wie kristall erwarten, sodass die Sonnenstrahlen nahezu ungehindert auf die malerischen Straßen Palmas fallen. Mit einer leichten Zunahme auf 25 Grad Celsius bleiben die Temperaturen im Bereich höchsten Komforts. Der Wind bleibt moderat und die Luft praktisch still mit nur 5 km/h.

Für den 26. Juni sagen die Experten einen leichten Temperaturanstieg auf bis zu 30 Grad Celsius voraus, wobei der Himmel weiterhin von nur einigen wenigen Wolken verziert wird. Eine sanfte Brise kommt dazu, ideal für einen Segeltörn oder eine Erkundungstour durch die Altstadt. Mit einer Humidität von 41% fühlt sich die Luft angenehm trocken an.

Einen Tag später, am 27. Juni, erreicht die Woche ihren Höhepunkt mit dem höchsten Wert von 32 Grad Celsius. Obgleich sich am Himmel einige Wolken zu einem imposanten Bild formen werden, bleibt das Gesamtambiente warm und einladend. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h und sorgt für eine erfrischende Brise.

Der Trend milder Temperaturen und vereinzelter Wolken setzt sich für den 28. Juni fort, während am 29. und 30. Juni das Wettergedicht erneut von einem klaren Himmel berichtet. Freuen Sie sich auf konstante 30 Grad Celsius, bevor die Temperaturen am 1. Juli 2024 leicht auf angenehme 28 Grad Celsius zurückgehen - ein perfekter Tag, um den Monat willkommen zu heißen.

Sonnenuntergang und -aufgang - Malerische Momente in Palma

Während der Woche des 24. Juni können Sie den Sonnenaufgang auf Mallorca erstmals um 4:22 Uhr erwarten. Ein verlängerter Tag der Sonne begleitet Einwohner und Besucher mit einem Sonnenuntergang, der nicht vor 19:20 Uhr eintritt. Die langen Tage ermöglichen es, das Beste aus jedem sonnigen Moment zu schöpfen und das mediterrane Leben in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:48:25. +++