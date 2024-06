7-Tage-Wettervorhersage für Alaró, Mallorca: Sonne, milde Brisen und Temperaturen bis zu 35°C (24.6.2024)

Erwartet Sie eine Woche voller Sonnenschein in Alaró?

Die Wetterprognose für Alaró auf Mallorca verspricht eine heiße und sonnige Woche. Mit Temperaturen, die Spitzenwerte von bis zu 35°C erreichen, können Einheimische und Besucher sich auf ideales Wetter zum Erkunden der charmanten Stadt und der umgebenden Landschaft freuen.

Wettertrend für Alaró: Hochsommerliche Temperaturen im Überblick

Zu Beginn der Vorhersageperiode erwarten wir für den 24. Juni 2024 eine Temperatur von 25°C und einen leicht bewölkten Himmel, perfekt für einen entspannten Start in die Woche. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 2 km/h sehr mild und lassen die sommerlichen Temperaturen besonders angenehm erscheinen.

Mit dem 25. Juni zeigt sich der Himmel über Alaró klar und die Quecksilbersäule steigt auf 28°C. Ein leichter Wind von 4 km/h wird die Luft angenehm bewegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 39% fällt, was den Aufenthalt im Freien sehr komfortabel macht.

In der Mitte der Woche, am 26. und 27. Juni, wird das Wetter in Alaró von ein paar vereinzelten Wolken geprägt sein, dabei klettern die Temperaturen auf heiße 32°C. Der Wind bleibt beständig und die Atmosphäre wird durch eine relative Trockenheit, erkennbar an der Luftfeuchtigkeit von 26% am Mittwoch und 23% am Donnerstag, geprägt.

Das Highlight dieser Woche wird sicherlich der 28. Juni sein, denn mit 35°C erreicht die Hitze ihren Höhepunkt, begleitet von einer wolkigen, aber trockenen Atmosphäre. Trotz des bedeckten Himmels können die Einwohner von Alaró einen sehr warmen Start in die zweite Wochenhälfte genießen.

Zum Ausklang der Woche erwarten uns am 29. und 30. Juni erneut klare Himmel und weiterhin hohe Temperaturen von 32°C bzw. 34°C. Mit einem sanften Wind von je 4 km/h und 3 km/h bleibt das Klima freundlich und einladend.

Der 1. Juli rundet die Wettervorhersage für Alaró mit strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von 33°C bei leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit von 32% endgültig ab.

Aussichten auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Für Frühaufsteher und Spaziergang-Liebhaber bietet jeder Sonnenaufgang um ca. 4:22 Uhr die Gelegenheit, den Beginn eines weiteren wunderschönen Mallorca-Tages zu erleben. Die Sonne zieht sich in dieser Woche relativ spät abends zurück, indem sie ungefähr um 19:20 Uhr den Himmel verlässt und so lange, angenehme Sommerabende verspricht.

