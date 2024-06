Das Mallorca Wetter in Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (24.6.2024)

Sommerliches Wetter in Santa Eugènia: Sonnenschein und Temperaturen über 25°C

Beginnen Sie Ihre Woche mit der aktuellsten Wettervorhersage für Santa Eugènia auf Mallorca. Die Sonne wird ab dem 24. Juni 2024 mit vereinzelten Wolken am Himmel präsent sein, was zu einem angenehmen Klima für alle Aktivitäten im Freien einlädt. Mit einer minimalen Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h lässt es sich wunderbar am Strand relaxen oder die charmanten Straßen von Santa Eugènia erkunden.

Am 25. Juni kündigt sich ein makelloser Himmel an, der perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter bietet. Die Temperaturen erklimmen eine Höhe von 29°C, während eine sanfte Brise mit 5 km/h weht, die die sommerliche Hitze angenehm macht.

Die kommenden Tage bis zum 1. Juli prognostizieren eine fortlaufende Phase warmen und überwiegend klaren Himmels. Die höchsten Temperaturen werden dabei um den 28. Juni erwartet, wo das Quecksilber auf beachtliche 35°C steigt. Trotz der Zunahme der Wolkendecke genießen Sie weiterhin warme Mittelmeerabende mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit und mildem Wind.

Wochenende in Santa Eugènia: Entspannung unter der mallorquinischen Sonne

Wenn Sie Ihre Wochenendpläne schmieden, erwarten Sie zwei Tage unter der strahlenden mallorquinischen Sonne. Der 29. und 30. Juni werden durch klaren Himmel und Temperaturen über 30°C geprägt sein - perfekt für einen Ausflug ans Meer oder eine Erkundungstour durch die malerischen Dörfer der Insel. Die Nachttemperaturen bleiben mild und versprechen entspannte Abende unter dem Sternenhimmel.

Beginn des Julis: Beständiges Sommerwetter

Der 1. Juli schließt sich nahtlos an die vorherigen Tage an. Die Sonne dominiert den Himmel und sorgt für heiße, aber angenehm trockene Bedingungen in Santa Eugènia. Mit einer konstanten Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt das Wetter ideal für jegliche Sommeraktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:53:25. +++