Santanyí Wetterprognose: Klare Himmel und milde Brisen für die kommende Woche (24.6.2024)

Wetter in Santanyí: 7-Tage-Vorschau mit strahlendem Sonnenschein

Während sich der Sommer in Santanyí auf Mallorca von seiner schönsten Seite zeigt, können Einwohner und Besucher in den kommenden Tagen mit ideal-sommerlichen Wetterverhältnissen rechnen. Der klare Himmel, geringfügige Windschübe und verhältnismäßig niedrige Luftfeuchtigkeit erfreuen alle, die Sonne und Meer lieben. Hier ist Ihr umfassender Überblick über das Wetter von Santanyí für die kommende Woche.

Heiteres Wetter erwartet Sie

Der 24. Juni 2024 wird in Santanyí mit einer durchschnittlichen Temperatur von 24°C und einem strahlend klaren Himmel erwachen. Sanfte Winde mit Geschwindigkeiten von etwa 4 km/h tragen zu einem angenehmen Aufenthalt im Freien bei. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 48 Prozent eher gering, und der Luftdruck misst 1015 hPa.

Beständiges Sommerklima

An den darauffolgenden Tagen wird sich das idyllische Bild kaum ändern. Auch am 25. Juni und 26. Juni können Sie mit klarem Himmel und milden Temperaturen um die 24-25°C rechnen. Die Windgeschwindigkeiten steigen leicht auf 5-8 km/h, während sich der Luftdruck etwas absenkt.

Hochsommer in Santanyí

Die zweite Hälfte der Woche zeigt sich in Santanyí mit leichter Bewölkung, die dem Hochsommergefühl keinen Abbruch tut. Die Temperaturen klettern weiter hinauf und erreichen am 27. und 28. Juni Höchstwerte von ca. 26°C, wobei es zu einer kurzfristigen Zunahme der Bewölkung kommen kann. Am 29. und 30. Juni setzt sich der klare Himmel wieder durch, und es wird mit Spitzen von bis zu 28°C geradezu heiß.

Ein glanzvoller Juli-Start

Zum Ausklang des Monats und Beginn des neuen legt Santanyí noch eine Schippe drauf: Am 1. Juli 2024 wird nicht nur weiterhin strahlender Sonnenschein mit einer Temperatur von knackigen 28°C erwartet, sondern auch ein günstiger Luftdruck und anhaltend niedrige Luftfeuchtigkeit sorgen für perfekte Sommerbedingungen.

Genießen Sie also die wunderbaren Bedingungen und den einladenden Charme Santanyís, während Sie sich auf Spaziergänge entlang der Küste, entspannte Stunden am Strand oder erlebnisreiche Ausflüge über die Insel freuen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:55:54. +++