Sommervorfreude: Sonnige Aussichten für Sant Joan auf Mallorca (24.6.2024)

Wetter Update Sant Joan: Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen

Die kommenden Tage auf Mallorca versprechen die besten Voraussetzungen für Urlauber und Einheimische, um die Inselschönheit in Sant Joan in vollen Zügen zu genießen. Mit Temperaturen, die in der Spitze bis zu 33°C erreichen, erwartet uns echtes Sommerfeeling am Mittelmeer.

Das aktuelle Wetter in Sant Joan: Locker bewölkt und angenehme Brisen

Am heutigen Montag, den 24. Juni 2024, erleben wir ein Wetter mit vereinzelten Wolken bei 25°C, was die Insel in ein perfektes Licht taucht, perfekt für Aktivitäten im Freien. Ein sanfter Wind mit 7 km/h bringt die Frische des Meeres in die Altstadtgassen.

Die klare Sicht setzt sich am Dienstag fort, mit strahlender Sonne und einer leichten Brise. Mit ist es ein idealer Tag, um die malerischen Strände Mallorcas zu besuchen oder einen Ausflug in die Berge zu unternehmen.

Der Mittwoch begrüßt uns mit einer Wolkenbedeckung, die einen Hauch von Kühle spendet. Die Temperaturen bleiben mit 27°C jedoch sommerlich.

Die Hitze steigt: Hochsommertemperaturen in Sant Joan

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen weiter an und erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt mit bis zu 32°C. Diese Tage sind gekennzeichnet durch eine lockere Bewölkung, was angenehme Bedingungen für Sonnenanbeter darstellt.

Das Wochenende hält eine kleine Überraschung parat: Einem Himmel so klar wie der kristalline Ozean und Temperaturen, die bis zu 33°C klettern. Die Luftfeuchtigkeit bleibt relativ niedrig, was die Wärme angenehm macht.

Die Sonne wird uns lange begleiten, mit Sonnenaufgang gegen 4:21 Uhr und Sonnenuntergang um 19:31 Uhr.

Die perfekten Bedingungen schaffen eine ideale Zeit, um die vielfältige Natur Mallorcas zu erkunden oder einfach nur in der sanften Meeresbrise zu entspannen. Packen Sie Ihre Badesachen ein und genießen Sie das herrliche Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:52:03. +++