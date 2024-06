Sonnige Aussichten für Bunyola: Die Wettervorhersage für die letzte Juniwoche 2024 (24.6.2024)

Das strahlende Sommerwetter in Bunyola: Eine Prognose vom 24. Juni bis 1. Juli 2024

Die letzten Junitage auf Mallorca stehen ganz im Zeichen des Sommers, und BunyolaBunyola erwartet eine Woche voller sonniger Momente und steigender Temperaturen. Die perfekte Gelegenheit, das malerische Städtchen in vollen Zügen zu genießen. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was Sie Wettertechnisch in Bunyola erwartet.

Wetterüberblick für Bunyola: Hochsommerliche Verhältnisse

Am Montag, den 24. Juni 2024, begrüßt uns Bunyola mit angenehmen 23°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind bläst sanft mit nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt. Mit einem Luftdruck von 1015 hPa und der Sonne, die um 4:22 auf- und um 19:20 untergeht, klingt der Tag harmonisch aus.

Der folgende Tag, Dienstag der 25. Juni, verspricht einen klaren Himmel und noch wärmere Temperaturen von bis zu 25°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 49%, und der Wind hält sich konstant bei 3 km/h. Ein optimaler Tag für Freiluftaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne!

Am Mittwoch, den 26. Juni, verschönern wenige Wolken den Himmel, und das Quecksilber steigt auf sommerliche 28°C. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 40% und ein gleichbleibender sanfter Wind bieten perfekte Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung in der Umgebung.

Die Hitze nimmt zu: Höhepunkte der Woche

Der Donnerstag, 27. Juni, bringt gebrochene Wolken, aber das hindert die Hitze nicht daran, auf 30°C zu klettern. Der Wind weht etwas stärker mit 5 km/h, während der Luftdruck leicht auf 1010 hPa fällt.

Das Wetter am Freitag, 28. Juni, präsentiert eine Bedeckung von dichten Wolken, doch die Temperaturen bleiben heiß bei 31°C. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei 41% ein, was die Schwüle etwas erhöhen könnte.

Einem strahlenden Wochenende steht nichts im Weg: Samstag, der 29. Juni, und Sonntag, der 30. Juni, erwarten sie mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen um die 28°C bzw. 30°C. Die Abende kühlen leicht ab, jedoch bleibt es für sommerliche Abendaktivitäten angenehm warm.

Der Beginn des neuen Monats verspricht mit einem klaren Himmel am Montag, dem 1. Juli, und einer Höchsttemperatur von 29°C einen nahtlosen Übergang in eine neue, sonnige Woche.

Die ideale Woche für Outdoor-Aktivitäten in Bunyola

Ob Sie die umliegende Natur erkunden, durch die Stadt schlendern oder die lokalen Strände besuchen möchten, das Wetter bietet die perfekte Kulisse. Genießen Sie die Ausflüge in die Natur und das malerische Stadtleben von Bunyola unter dem blauen Himmel Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:28:54. +++