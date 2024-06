Sonnige Aussichten für Llucmajor: Die Wettervorhersage vom 24. Juni bis 1. Juli 2024 (24.6.2024)

Das Wetter in Llucmajor: Eine sommerliche Woche steht bevor

Llucmajor befindet sich aktuell im Hochsommer und die Prognosen versprechen weiterhin angenehmes Wetter für die kommende Woche. Mit Temperaturen, die knackige 24°C übersteigen, darf in Llucmajor mit einer Reihe an Sonnenstunden gerechnet werden.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Llucmajor

Den Anfang der Woche, am 24. Juni 2024, markiert ein leicht bewölkter Himmel bei einer Tageshöchsttemperatur von 24°C. Ein sanfter Wind weht mit 6 km/h. Frühaufsteher können den Sonnenaufgang um 4:22 Uhr genießen und der Sonnenuntergang wird den Himmel um 19:19 Uhr in malerisches Abendrot tauchen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 51%, und der Luftdruck steht bei 1015 hPa.

Strahlender Himmel über Llucmajor

Am darauf folgenden Tag, dem 25. Juni 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher über einen klaren Himmel freuen. Das Quecksilber steigt hierbei auf angenehme 25°C, bei einem Hauch von Wind mit 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 53% nur ein geringfügiges Ansteigen verzeichnen, wohingegen der Luftdruck auf 1013 hPa absinkt.

Die Temperaturen klettern weiter

Dem Trend folgend, zeigt sich das Wetter in Llucmajor in den nächsten Tagen von einer noch freundlicheren Seite. Mit 29°C am 26. Juni und einem Höhepunkt von 30°C am 27. Juni setzt sich das sommerliche Klima fort. Geringfügige Bewölkung und etwas stärkere Windböen von 8 bis 10 km/h werden zu spüren sein, während der Luftdruck auf 1010 hPa sinkt.

Konstant schönes Wetter bis Monatsende

Ab dem 28. Juni stabilisiert sich die Wetterlage wieder. Mit gleichbleibenden 29°C, leichten Schwankungen in der Bewölkung und einer angenehmen Brise geht die Woche ihrem Ende zu. Mit strahlendem Himmel wird dann der 30. Juni zum Höhepunkt. Die Temperaturen erreichen spitzenmäßige 31°C, bei relativ niedriger Luftfeuchtigkeit von 44% und einem beruhigenden Luftdruck von 1016 hPa.

Ausblick: Beginn des neuen Monats in Llucmajor

Den Abschluss der Woche bildet der 1. Juli 2024. Das Meteorologische Finale ist gekennzeichnet durch klarsten Himmel, 28°C und eine Brise mit 6 km/h. Auch hier bleibt es trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 52% und einem erhöhten Luftdruck von 1018 hPa.

Die Sommerwoche in Llucmajor präsentiert sich in einer Kombination aus Wärme, Sonnenschein und leichten Briesen. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, Strandbesuche und das Erkunden der malerischen Umgebung. Die Wettervorhersage für Llucmajor verspricht absolute Hochgenüsse des Sommers und lädt Einheimische wie Touristen gleichermaßen ein, diesen in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:42:24. +++