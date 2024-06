Sonnige Aussichten für Manacor: Eine Woche voller Sommerwetter und blauem Himmel (24.6.2024)

Perfektes Urlaubswetter in Manacor: Sonnenschein und milde Brisen

Die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien. In Manacor, einem der malerischsten Orte auf Mallorca, dürfen sich Einheimische und Touristen über anhaltend sonniges Wetter mit nur gelegentlichen Wolken freuen.

Wetterhighlights der Woche in Manacor

Zum Auftakt der Wetterwoche, am Montag, den 24. Juni 2024, zeigt sich der Himmel leicht bewölkt mit angenehmen 25°C. Der Wind wird mit nur 4 km/h wehen, was eine sanfte Brise bedeutet, während die Luftfeuchtigkeit bei 43% liegt. Ein perfekter Start in eine vielversprechende Woche.

Der folgende Tag, Dienstag, 25. Juni 2024, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die konstant bei 25°C bleiben. Mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% können Besucher und Einheimische weiterhin das tolle Wetter genießen.

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, erwarten uns leicht bewölkter Himmel und etwas wärmere Temperaturen um 26°C, während die Luftfeuchtigkeit minimal auf 51% steigt. Der Wind nimmt leicht zu und ist mit 7 km/h immer noch sehr angenehm.

Das Thermometer klettert an den darauffolgenden Tagen weiter nach oben. Sowohl Donnerstag, 27. Juni 2024, als auch Freitag, 28. Juni 2024, bieten bei 27°C durchgehend zerstreute Wolken, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Trotz einer Luftfeuchtigkeit von 61% am Freitag, bleibt das Wetter angenehm und der Sommer in vollem Gange.

Das absolute Highlight der Woche ist zweifelsohne der Samstag, 29. Juni 2024. Mit einem Temperatursprung auf heiße 32°C und einem klaren Himmel wird dieser Tag zum perfekten Kandidaten für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder Entspannung am Strand. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 36%, während der Wind nachlässt und für frische Luft an der Küste sorgt.

Zum Abschluss der Woche wird es am Sonntag, 30. Juni 2024, und am Montag, 1. Juli 2024, weiterhin trocken bleiben mit klarer Sicht und Temperaturen von 28°C bzw. 29°C. Perfekte Bedingungen für einen gelungenen Start in den kommenden Monat.

Herrliche Morgen- und Abendstimmungen in Manacor

Die Sonnenaufgänge finden im gesamten Zeitraum konstant kurz nach 4 Uhr statt und die Sonnenuntergänge entzücken die Betrachter bis etwa 19:18 Uhr mit spektakulären Farbreflexionen am Himmel über Manacor. Diese Zauberstunden bieten ideale Gelegenheiten für unvergessliche Fotos oder einfach die Seele baumeln zu lassen.

Fazit

Die Wettervorhersage für Manacor verspricht eine durchgehend sonnige Woche ohne jegliche Regenschauer. Mit angenehmen Temperaturen und fast durchgängigem Sonnenschein liegt ein perfekter Sommer vor uns. Ob Strandbesuch, Wanderungen durch die malerische Umgebung oder einfach die warmen Abende in einer der vielen charmanten Tapas-Bars genießen – die Wetterbedingungen sind wie geschaffen für jede Art von Urlaubsgenuss auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:43:32. +++