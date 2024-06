Sonnige Aussichten für Vilafranca de Bonany: Eine Woche voller klarer Himmel auf Mallorca (24.6.2024)

Wetterprognose für Vilafranca de Bonany: Sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein

Die Einwohner und Besucher von Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany können sich auf eine wunderschöne Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme einstellen. Die Wettervorhersage für die Örtlichkeit im Herzen von Mallorca verheißt weitgehend klaren Himmel und ansteigendes Thermometer.

Sonniger Start in die Woche mit leichten Wolken

Der Montag, der 24. Juni 2024, begrüßt uns mit verstreuten Wolken und angenehmen 26°C. Eine sanfte Brise von 4 km/h weht dabei durch die Luft und macht die Temperaturen besonders angenehm.

Klarer Himmel und warme Abende

Am Dienstag, den 25. Juni, klettern die Temperaturen auf 27°C unter einem klaren Himmel. Mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von 40% und einem schwachen Wind von 6 km/h bleibt es weiterhin freundlich und komfortabel.

Ein Hauch von Wolken in einer Woche voller Sonne

Mitte der Woche, am Mittwoch, stellt sich leicht bewölktes Wetter ein, jedoch mit Hoffnung auf 28°C. Auch hier sorgt der Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h für eine leichte Abkühlung.

Wärme und Wolken zum Wochenende hin

Donnerstag und Freitag setzen die Reihe der milden Tage mit gebrochenen Wolken und Temperaturen um 29°C fort, ideal für allerlei Freizeitaktivitäten im Freien oder einen Strandbesuch.

Hohe Temperaturen und reichlich Sonnenschein

Der Samstag, der 29. Juni, wird der wärmste Tag der Woche mit erwarteten 33°C und klarem Himmel. Diese heißen Temperaturen bieten das perfekte Wetter für einen Ausflug ins Inselinnere oder entspannte Stunden an der Küste Mallorcas.

Ausklang der Woche mit Stabilität im Hochsommer

Zum Ende der Woche, am Sonntag und dem darauf folgenden Montag, stabilisiert sich das Wetter bei 30°C bzw. 32°C, und der klare Himmel hält weiterhin an. So könnte es kaum besser sein, die Woche ausklingen zu lassen.

Das Wetter in Vilafranca de Bonany bietet in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis die perfekte Gelegenheit, das sommerliche Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Mit Sonnenaufgangszeiten um kurz nach 4 Uhr und Sonnenuntergängen um 19:19 Uhr sind lange und helle Tage garantiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 02:01:44. +++