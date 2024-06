Sonnige Aussichten in Felanitx: 7-Tage-Wettervorhersage - Sommerliche Temperaturen auf Mallorca (24.6.2024)

Strahlender Sommer im Herzen Mallorcas: Felanitx erwartet Sie mit Wärme und Sonnenschein

Die malerische Gemeinde Felanitx auf Mallorca präsentiert sich in den nächsten sieben Tagen von ihrer sonnigsten Seite. Mit Tageshöchsttemperaturen, die kontinuierlich an der 30-Grad-Marke kratzen, lockt diese Perle der Balearen sowohl Einheimische als auch Urlauber ins Freie. Hier ist ein genauer Blick auf die Wettervorhersage für Felanitx, welche nicht nur Sonnenanbeter erfreuen wird.

Anhaltendes sommerliches Wetter mit leichtem Wind

Beginnend mit dem 24. Juni 2024, genießen die Bürger und Besucher von Felanitx angenehme 26 Grad Celsius unter einem leicht bewölkten Himmel. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 41 Prozent in einem angenehmen Rahmen.

Der darauffolgende Tag, der 25. Juni 2024, grüßt mit einem klaren Himmel, und die Quecksilbersäule verharrt auf sommerlichen 26 Grad Celsius. Ein leichter Windzug von 6 km/h sorgt für eine erfrischende Brise.

Spannungsvolle Wolkenformationen und ansteigende Temperaturen

Die Mitte der Woche erwartet die Felanitxer und ihre Gäste eine geringe Zunahme der Wolken, doch die Sonne behält ihre dominante Stellung am Himmel. Am 26. und 27. Juni steigen die Temperaturen leicht an, erreichen 27 beziehungsweise 28 Grad Celsius und bieten perfektes Wetter, um die malerische Umgebung zu erkunden oder in den Genuss der mediterranen Küche auf einer Terrasse zu kommen.

Zum 28. Juni erwartet uns ein ähnliches Bild mit gebrochener Bewölkung und Temperaturen, die weiterhin bei angenehmen 28 Grad Celsius verbleiben, allerdings mit einer zunehmenden Luftfeuchtigkeit von 59 Prozent.

Höhepunkt des Sommers: Heiße Tage voraus

Ein besonderer Höhepunkt der Woche wird der 29. Juni sein, an welchem das Quecksilber voraussichtlich auf heiße 32 Grad Celsius ansteigen wird. Ein klarer Himmel lädt zu ausgiebigen Strandbesuchen und Abkühlungen im kristallklaren Wasser ein. Der Wind bleibt mit 7 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf komfortable 35 Prozent.

Der Monatsabschluss, 30. Juni, sowie der Start in den neuen Monat Juli bleiben ebenfalls im Bereich von hohen Temperaturen von 29 beziehungsweise 31 Grad Celsius und klarem Himmel. Auch wenn sich die Sonne gegen 4:23 Uhr ihren Auftritt verschafft und erst um 19:18 Uhr den Tag verabschiedet, verspricht das Wetter unvergessliche Sommerabende unter dem Sternenhimmel Mallorcas.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Felanitx

Die Wetterprognose für Felanitx verspricht eine Woche, in der man die Vorzüge des mediterranen Klimas voll und ganz genießen kann. Mit stetig warmen Temperaturen und überwiegend klarer bis leicht bewölkter Himmel steht einer Entdeckungstour durch die Weingüter, auf den Markt oder die umliegenden Sandstrände nichts im Wege. Die ausgewogene Mischung aus Sonne und leichtem Wind sorgt für ideale Bedingungen, um all das zu erleben, was Felanitx zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:36:59. +++