Sonniges Wetter und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Selva, Mallorca (24.6.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Selva: Ein Blick auf die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner mit angenehm warmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. In der kommenden Woche erwarten uns hochsommerliche Temperaturen und eine sanfte Brise, welche die heißen Tage angenehm gestalten.

Wettervorhersage für Selva vom 24.06.24 bis 01.07.24

Beginnend mit dem Montag, dem 24. Juni 2024, präsentiert sich das Wetter in Selva mit einer Mixtur aus Sonne und leichter Bewölkung. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 26°C, begleitet von einem leichten Wind um 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt komfortable 44 % bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag zwischen 4:21 Uhr morgens und 19:20 Uhr abends.

Der darauffolgende Dienstag empfängt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf bis zu 29°C klettern - der perfekte Tag, um das vielfältige Freizeitangebot Selvas zu genießen oder einfach nur die Sonne am Strand zu erleben. Der Wind frischt leicht auf und bietet eine sanfte Abkühlung bei 4 km/h.

Mitte der Woche, am Mittwoch, erreichen die Temperaturen sogar bis zu 32°C und werden von ein paar vereinzelten Wolken begleitet. Der Wind erreicht 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 28%.

Am Donnerstag und Freitag bleibt es weiterhin warm mit Höchstwerten um die 31°C und 34°C. Der Himmel wird zeitweise von dichten Wolkenfeldern verdeckt, was keinen Abbruch an der Urlaubsstimmung tut. Der Wind weht weiterhin moderat, und die Nachttemperaturen versprechen erholsamen Schlaf.

Das Wochenende in Selva zeigt sich von seiner besten Seite: Am Samstag und Sonntag erwarten uns klarer Himmel und Temperaturen, die konstant bei knapp über 30°C liegen. Zu dieser Zeit ist die Luftfeuchtigkeit gering, was für ein angenehmes Klima auch in den Abendstunden sorgt.

Die Wetterlage verspricht somit eine perfekte Woche für alle Aktivitäten im Freien und lädt dazu ein, die natürliche Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wettertipps für Urlauber und Einheimische in Selva

Wenn Sie Ihren Aufenthalt im Freien planen, denken Sie daran, ausreichend Wasser mitzunehmen, um gut hydriert zu bleiben. Auch Sonnenschutzmittel sollten in Ihrer Tagesausstattung nicht fehlen, denn die Sonnenstrahlen sind kräftig, gerade in den Mittagsstunden. Genießen Sie die langen Abende bei einem Bummel durch die charmanten Straßen von Selva oder bei einem entspannenden Abendessen unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:56:36. +++