Strahlender Sonnenschein erwartet Costitx: Wetteraussichten für die Woche vom 24. Juni bis 1. Juli 2024 (24.6.2024)

Wetterprognose Costitx: Sonnige Aussichten für die kommende Woche

Die kleinen Wolkenschleier über Costitx am heutigen Tag können die Laune der Einwohner und Urlauber kaum trüben, denn mit 27°C herrschen angenehme Sommerbedingungen. Ein leichter Wind mit lediglich 2 km/h sorgt für eine sanfte Brise.

Mildere Temperaturen und klares Himmelspanorama

Mit Blick auf den heiteren Himmel und der Zunahme der Temperaturen auf 30°C am Dienstag werden die Strände von Mallorca ein Magnet für Sonnenanbeter sein. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 33%, während ein schwacher Wind aus Nordost für Abkühlung zwischen den Sonnenbädern sorgt.

Eine Woche voller Sonnenschein in Costitx

Die vorhergesagten 32°C am Mittwoch halten zusammen mit wenigen Wolken das perfekte Wetter für eine Entdeckungstour durch die malerischen Ortschaften oder für Freizeitaktivitäten in freier Natur bereit. Eine nochmals leicht gestiegene Temperatur auf 32°C und eine geringe Luftfeuchtigkeit sorgen am Donnerstag für ungetrübten Genuss unter zerstreuten Wolken.

Hochsommer in Costitx: Die Hitze klettert weiter

Das Wochenende nähert sich mit einer weiteren Steigerung der Quecksilbersäule. 34°C am Wochenende laden zu ausgedehnten Strandtagen oder kühlenden Getränken in den Cafés ein. Ein stetiger niedriger Winddruck verspricht dabei stabiles und trockenes Wetter.

Die Wettervorhersage für Costitx kündigt zum Ausklang des Monats Juni und Beginn des Julis anhaltenden Sonnenschein und warme Temperaturen über 30°C an, ein Geschenk der Insel an ihre Bewohner und Besucher. Die Nachtstunden stehen in keinem Nachteil, denn mit niedriger Luftfeuchtigkeit und Werten die sich etwa um 20°C einpendeln, bietet sich die perfekte Kulisse für sternenklare Nächte unter freiem Himmel.

Fazit: Ideales Wetter für Urlaub und Freizeit

Zusammenfassend kann man sagen, dass uns in Costitx eine Woche bevorsteht, die mit viel Sonne, warmen Temperaturen und einem milden Wind aufwartet. Besonders hervorzuheben ist der konstante Sonnenuntergang um 19:19 Uhr, der jeden Abend aufs Neue zum Verweilen einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:33:26. +++