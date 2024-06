Wetter auf Mallorca: Sonnige Aussichten für Andratx mit klarer Himmel und steigenden Temperaturen (24.6.2024 - 1.7.2024) (24.6.2024)

Wetterprognose für Andratx: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in Andratx präsentiert sich von ihrer schönsten Seite mit viel Sonnenschein und klarer Himmel, ideal für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf Mallorca. Hier ist ein täglicher Überblick über das Wetter in Andratx für die Woche vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2024. Die Prognose verspricht angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Abende in gemütlichen Strandbars.

Montag, 24. Juni 2024: Start in eine strahlende Woche

Der Montag begrüßt Einwohner und Besucher von Andratx mit angenehm warmen Temperaturen von etwa 22°C und klarem Himmel. Ein sanfter Wind mit nur 3 km/h beweist: Der Sommer ist in vollem Gange, und die Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien ist gekommen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%, während der Luftdruck stabile 1015 hPa anzeigt. Der Sonnenaufgang um 4:23 Uhr läutet einen schönen Tag ein, der erst um 19:21 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Dienstag, 25. Juni 2024: Weiterhin herrliches Sommerwetter

Der Dienstag setzt den positiven Trend mit einer Höchsttemperatur von 22°C und einem weiteren Tag unter klarem Himmel fort. Ein leichtes Lüftchen von 5 km/h trägt zur Erfrischung bei, wobeithe die relative Luftfeuchtigkeit leicht auf 64% steigt und der Luftdruck auf 1013 hPa fällt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und den langen Tag, der bis zum Sonnenuntergang um 19:21 Uhr anhält.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Ein paar Wolken durchbrechen die Sonne

Am Mittwoch erwarten uns maximal 24°C und ein Himmel mit wenigen Wolken. Eine kleine Änderung im Wettergeschehen, allerdings nichts, was die Gemüter oder Pläne trüben dürfte. Bei gleichbleibendem Wind rechnet man mit einer leicht gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 65% und einem etwas gesunkenen Luftdruck von 1011 hPa. Ein außergewöhnlicher Tag, der wieder verbunden ist mit einem frühen Sonnenaufgang und späten Sonnenuntergang.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Dieser Tag steht im Zeichen steigender Wärme

Der Donnerstag hebt sich mit erwarteten 28°C als der heißeste Tag der Woche ab. Die zerbrochenen Wolken könnten etwas Schatten spenden, während der Wind auf 8 km/h ansteigt und eine Luftfeuchtigkeit von 50% einen weniger schwülen Tag verspricht. Der Luftdruck setzt seine Tendenz nach unten fort und erreicht 1009 hPa. Ein hervorragender Anlass, um den Tag mit Outdoor-Aktivitäten zu füllen und das kulturelle Angebot Andratxs zu erkunden.

Freitag, 28. Juni 2024: Ein bedeckter Tag lädt zu Entspannung ein

Am Freitag zeigen sich überzogene Wolken, was zu einer angenehmen Abkühlung bei 24°C führen dürfte. Der sanfte Wind von 4 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 76% deuten auf etwas schwerere Luft hin, aber keine Sorge – der Luftdruck bleibt mit 1012 hPa in einem angemessenen Bereich. Genießen Sie das Spiel von Licht und Schatten, das diese Wolkendecke bietet, während Sie den Tag auf der Insel verbringen.

Samstag, 29. Juni 2024 bis Sonntag, 1. Juli 2024: Strahlender Ausklang der Woche

Das Wochenende sowie der Start in den neuen Monat präsentieren sich in einem einwandfreien klaren Himmel mit Tagestemperaturen von 25°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft, und trotz einer Luftfeuchtigkeit, die zwischen 65% und 72% schwankt, dürfen Sie gemütliche Tage am Strand oder bei diversen Freizeitaktivitäten erwarten – vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen. Der Luftdruck zeigt liegt um die 1017 hPa, signalisierend, dass das Wetter in Andratx sich beständig hält. Bereiten Sie sich auf einen traumhaften Sonnenaufgang um 4:26 Uhr vor und lassen Sie den Tag in der späten Dämmerung ausklingen, die erst um 19:21 Uhr ihren Höhepunkt erreicht.

