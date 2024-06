Wetter für die kommenden Tage in Son Servera: Sonnige Aussichten und milde Brisen (24.6.2024)

Wetter Son Servera - Wöchentliche Prognose: Sonnenschein satt

Die kommende Woche verspricht, typisch für den mallorquinischen Sommer, sonnige Tage und angenehme Temperaturen in Son Servera. Mit einem Mix aus leichten Wolken und klarem Himmel zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Doch was genau können Einwohner und Urlauber in Son Servera vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2024 erwarten?

Übersicht: Temperaturen und Himmelsansichten

Am Montag, den 24. Juni 2024, liegt die Temperatur bei angenehmen 23°C und der Himmel ist von aufgelockerten Wolken geziert. Eine milde Brise von etwa 6 km/h macht das Wetter perfekt für Outdoor-Aktivitäten.

Der darauf folgende Dienstag empfängt uns mit einem klaren Himmel und gleichermaßen ~23°C sowie einer angenehmen Windstärke. Eine ideale Gelegenheit, um die vielfältigen Strände und Buchten rund um Son Servera zu genießen.

Am Mittwoch, den 26. Juni, steigen die Temperaturen leicht auf 24°C. Mit vereinzelten Wolken bleibt es weiterhin freundlich bei einer etwas kräftigeren Brise.

Der Donnerstag setzt den Trend mit 25°C und verstreuten Wolken fort, während die Luftfeuchtigkeit auf 70% klettert.

Für Freitag, den 28. Juni, kündigt sich ein leicht bewölkter Himmel an, doch mit 25°C bleibt die Temperatur konstant sommerlich.

Der Samstag markiert den Höhepunkt der Woche mit strahlendem Sonnenschein und einer Hochtemperatur von 27°C, dem wärmsten Tag der Woche. Der Himmel bleibt klar, und mit wenig Wind ist es der perfekte Tag, um Son Serveras Naturschönheiten zu entdecken.

Mit dem Sonntag schließt sich die Woche bei einer leichten Abkühlung auf abermals 25°C und strahlendem Sonnenschein ab.

Zum Beginn der neuen Woche, am Montag, den 1. Juli, dürfen wir uns weiterhin auf klares Wetter freuen. Mit einer angenehmen Temperatur von 25°C läutet dieser Tag den Juli gebührend ein.

Blick in den Himmel: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonne begrüßt uns an diesen Tagen früh: Der Sonnenaufgang ist für diese Woche konstant zwischen 4:19 Uhr und 4:22 Uhr zu beobachten. Genießen Sie lange Tage, denn das Sonnenlicht bleibt uns bis etwa 19:18 Uhr jeden Abend erhalten. Ein wahres Privileg für all diejenigen, die das Meiste aus dem Tag herausholen möchten.

Zusammengefasst bietet die Woche ein ideales Mallorca-Wetter, das sowohl Entspannungssuchende als auch Abenteurer anspricht. Mildes Klima, ein sanfter Wind und viel Sonnenschein sind die perfekten Zutaten für Ihren Aufenthalt in Son Servera.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 02:00:16. +++