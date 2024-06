Wetter in Alcúdia: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 24.6. bis zum 1.7.2024 (24.6.2024)

Wetterprognose für das Ende Juni 2024 in Alcúdia, Mallorca

Während der letzten Juniwoche erwartet die Besucher und Einwohner von Alcúdia auf Mallorca überwiegend angenehmes Sommerwetter. Der Himmel zeigt sich von seiner überwiegend klaren Seite, und milde Winde versprechen entspannte Tage an den malerischen Stränden der Region.

Wettertrend vom 24.6.2024 bis 1.7.2024

Beginnend mit dem 24. Juni stellt sich eine leicht bedeckte Wolkendecke ein, bei Temperaturen, die um die 24°C liegen. Der Wind weht sanft mit 6 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von rund 57% und einem Luftdruck von 1015 hPa lässt sich der Tag in Alcúdia angenehm verbringen.

Am folgenden Tag, dem 25. Juni, klart der Himmel vollständig auf, was Besucher von strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 26°C erfreuen wird. Auch an diesem Tag bleibt der Wind mit 6 km/h moderat, während sich die Luftfeuchtigkeit auf 51% verringert.

Mit wenigen Wolken am Himmel geht es in den 26. Juni, an dem das Thermometer bis auf 27°C steigen wird. Die Windbedingungen bleiben günstig und der Luftdruck sinkt leicht auf 1011 hPa.

Die darauffolgenden Tage bis zum 1. Juli versprechen eine Fortsetzung des angenehmen Wetters mit milden Temperaturen zwischen 26°C und 28°C. Die Sonne zeigt sich ungetrübt am 29. Juni und zum Monatswechsel, begleitet von einer leichten bis mäßigen Brise.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Alcúdia

Lang anhaltende Sommertage sind charakteristisch für diese Jahreszeit in Alcúdia. Der Sonnenaufgang erfolgt in dieser Woche früh um 4:20 Uhr und der Abend wird erst um 19:19 Uhr durch den Sonnenuntergang eingeleitet. Besonders lange Tage also, die zu zahlreichen Aktivitäten im Freien einladen.

Fazit zur Wetterlage in Alcúdia

Mit weitestgehend klarer Sicht und beständigen Temperaturen im hohen 20er Bereich sichert Alcúdia seinen Besuchern und Einheimischen einen traumhaften Ausklang des Junis. Der milde Wind, die moderaten Luftfeuchtigkeitswerte und das stabile Hochdruckgebiet versprechen ideale Bedingungen für alle Arten von Urlaubsaktivitäten, von der Erkundung der malerischen Altstadt bis hin zu entspannten Strandtagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:21:39. +++