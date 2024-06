Wetteraussichten für Petra: Sonnige Tage und milde Lüfte vom 24. Juni bis 1. Juli 2024 (24.6.2024)

Sonnenschein satt und angenehme Brisen in Petra

Freundliches Wetter ist ein wahrer Segen für alle, die auf Mallorca weilen, und die kommende Woche in Petra könnte kaum besser sein. Während viele Teile Europas von Unbeständigkeit geplagt werden, bietet die malerische Stadt Petra auf Mallorca perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Die kommenden Tage versprechen ungetrübten SonnenscheinDie kommenden Tage versprechen ungetrübten Sonnenschein

Beginnend mit dem 24. Juni 2024, wird der Tag in Petra durch angenehme Temperaturen gekennzeichnet sein, die Höchstwerte von 27°C erreichen. Die Luft bleibt beinahe so rein wie das kristallklare Meerwasser, mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 20%. Ein sanfter Wind bei 10 km/h lässt die Sommerhitze nicht drückend werden.

Beständiges Hoch hält sich über PetraBeständiges Hoch hält sich über Petra

Am folgenden Tag, dem 25. Juni, klettert das Thermometer leicht auf 28°C hinauf, während die Luftfeuchtigkeit auf bemerkenswerte 13% abfällt. Schwache Winde und ein strahlend blauer Himmel vervollständigen das Bild eines perfekten Sommertags.

Kontinuierlicher Temperaturanstieg und ungetrübte AussichtenKontinuierlicher Temperaturanstieg und ungetrübte Aussichten

Mit dem 26. Juni geht es weiter aufwärts. Die Temperaturen steigen sanft auf 29°C, bei gleichbleibend klarem Himmel und minimal stärker werdenden Winden um die 6 km/h. Die atmosphärischen Verhältnisse sind idyllisch für jegliche Aktivität im Freien.

Von 27. bis 28. Juni erreichen die Temperaturen in Petra den Höhepunkt dieser sommerlichen Periode mit 31°C. Wir sprechen hier von optimalen Bedingungen für Sonnenanbeter und jene, die Mallorcas Natur und Kultur in vollsten Zügen genießen wollen. Der Wind bleibt dezent, die Luftfeuchtigkeit stabil, und der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite.

Ausklang der Woche mit anhaltendem WohlwetterAusklang der Woche mit anhaltendem Wohlwetter

Den Abschluss macht eine kleine Abkühlung. Am 29. und 30. Juni fällt das Quecksilber auf angenehme 27°C, ehe es ab dem 1. Juli bei diesen Temperaturen konstant bleibt. Sämtliche Tage beschenken uns mit einem sanften Wind, der das Sommergefühl perfekt macht.

Fazit: Eine Woche wie aus dem BilderbuchFazit: Eine Woche wie aus dem Bilderbuch

Die Wetteraussichten für Petra sind wahrlich beneidenswert. Wer das optimale Sommerwetter Mallorcas genießen möchte, sollte die letzte Juniwoche und den Start in den Juli nicht ungenutzt lassen. Ob Ausflüge in die Natur, entspannte Tage am Strand oder kulturelle Aktivitäten – Petra begrüßt Sie mit ausgezeichnetem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:49:00. +++