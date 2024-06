Wetteraussichten für Sóller: Sonnige Tage und angenehme Temperaturen erwarten Sie (24.6.2024)

Genießen Sie sonnige Tage in Sóller

Die Wettervorhersage für Sóller verspricht eine angenehme Woche mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Lesen Sie weiter, um alle Details zu erfahren, und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien entsprechend.

Aktuelle Wetterlage und Prognose für Sóller

Heute, am 24. Juni 2024, zeigt sich der Himmel über Sóller leicht bewölkt, was der sommerlichen Stimmung keinen Abbruch tut. Mit einer bequemen Höchsttemperatur von 24 °C, einer Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54 % und einem angenehmen Luftdruck von 1015 hPa ist es der perfekte Tag, um draußen zu sein. Der Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:21 Uhr geben Ihnen ausreichend Zeit, das herrliche Wetter zu genießen.

Kommende Tage in Sóller: Sonnenschein und milde Brisen

Mit einem Tag der offenen Himmel erwartet Sie der 25. Juni in Sóller. Freuen Sie sich auf eine maximale Temperatur von 27 °C, begleitet von einer gemäßigten Windgeschwindigkeit und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit - perfekte Bedingungen für einen Ausflug an die Küste oder einen entspannten Nachmittag in einem Café.

Das Wetter bleibt freundlich: Am 26. Juni gibt es nur vereinzelte Wolken am Himmel und mit 30 °C wird es spürbar wärmer. Auch hier lädt ein leichter Wind zum Verweilen im Freien ein.

Ein leicht bewölkter Himmel begleitet uns durch den 27. Juni, doch die Temperaturen bleiben mit 30 °C unverändert angenehm. Ein leichter Windzug sorgt für eine frische Brise.

Danach, am 28. Juni, ist das Wetter zwar überwiegend bewölkt, aber mit 33 °C erreichen wir den Höhepunkt der Wärme für diese Woche.

Das klare Himmelspanorama kehrt am 29. Juni und 30. Juni zurück und markiert das Finale einer überaus sonnigen Woche. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 29 °C und 31 °C.

Start in den Juli unter dem Zeichen der Sonne

Am 1. Juli begrüßt uns Sóller mit einem strahlend klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 32 °C. Mit einer leichten Brise und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit ist dies ein wunderbarer Tag, um den Beginn eines neuen Monats zu feiern.

Sollten Sie in der nächsten Woche Sóller besuchen, erwarten Sie bezaubernde Tage, die zum Genießen und Entspannen in dieser wunderschönen Region einladen. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten und nutzen Sie die langen Tage für Ausflüge in die malerische Umgebung von Sóller.

