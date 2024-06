Wetterprognose für Escorca: Sonne und milde Brisen vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2024 (24.6.2024)

Wetteraussichten für Escorca: Ein sonniger Start in den Sommer

Die kommende Woche präsentiert sich für Escorca auf MallorcaEscorca mit angenehmen sommerlichen Wetterbedingungen, die so manchen zu Outdoor-Aktivitäten einladen dürften. Hier erfahren Sie, was Sie vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2024 wettertechnisch erwarten können

Gemäßigtes Wetter mit leichter Brise zum Wochenbeginn

Am Montag, dem 24. Juni 2024, erleben wir in Escorca einen Tag mit aufgelockerter Bewölkung. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 22°C, begleitet von einer leichten Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 50% bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und Sonnenuntergang um 19:20 Uhr rahmen diesen eher milden Sommertag ein.

Die Sonne übernimmt die Regie

Der Dienstag, 25. Juni 2024, verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 25°C ansteigen, ideale Bedingungen für einen Strandtag oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit auf 43% sinkt und der Luftdruck leicht auf 1013 hPa fällt.

Sommerliches Wetter setzt sich fort

In den folgenden Tagen behält das Wetter in Escorca seinen sommerlichen Charakter bei. Mittwoch und Donnerstag zeigen sich mit maximalen Temperaturen von 28°C bzw. 27°C und einigen vereinzelten Wolken am Himmel. Besonders angenehm wird der leichte Zuwachs an Windstärke von 5 bzw. 6 km/h empfunden, welche für eine angenehme Abkühlung sorgen.

Hitzepunkt der Woche erreicht

Der Freitag, 28. Juni 2024, markiert den Höhepunkt der Hitze mit maximal 30°C unter bedecktem Himmel. Die relative Feuchte und der Luftdruck bleiben stabil, bieten also weiterhin ideale Bedingungen für sämtliche Sommeraktivitäten.

Ausklang der Woche unter klarem Himmel

Das Wochenende leitet Samstag, 29. Juni 2024, mit einer Rückkehr zu reinem Himmel und 28°C ein, während der Sonntag bei 29°C und weiterhin klarer Sicht verbleibt. Eine fast nicht spürbare Brise von 3 km/h begleitet uns in ein wundervolles Wochenende.

Mildes Wetter zum Monatswechsel

Der Montag, 1. Juli 2024, begrüßt den neuen Monat mit einer Fortsetzung des sonnigen Wettertrends. Mit 29°C, klarer Sicht und einer fast unmerklichen Brise (2 km/h) geht es entspannt in den Juli.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:34:46. +++