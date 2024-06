Wetterprognose Pollença (24.06.2024 bis 01.07.2024): Sonnige Aussichten und angenehme Brisen auf Mallorcas Norden

Wetteraussichten für Pollença - Ihr Urlaubswetter im Überblick

Freuen Sie sich auf eine wundervolle Woche in Pollença, MallorcaPollença, bei einer beinahe perfekten Kombination aus Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Die kommenden Tage versprechen, mit viel Licht und Wärme, ideale Bedingungen für sämtliche Urlaubsaktivitäten.

Der Wettertrend für das Ende Juni in Pollença

Beginnend mit dem 24. Juni 2024, zeigt sich das Wetter mit 24 Grad Celsius und einer leicht bewölkten Himmelsdecke von seiner angenehmen Seite. Ein sanfter Wind mit 5 km/h begleitet diesen Tag, welcher eine ideale Gelegenheit für längere Spaziergänge oder einen gemütlichen Tag am Strand bietet. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, während der Luftdruck bei stabilen 1015 hPa liegt.

Erwartungen für das sonnige Wochenende in Pollença

Das Wochenende klingt verlockend: der 25. Juni begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 26 Grad, was die perfekte Einladung für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten ist. Mit einer leichten Brise von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51% wird es ein Tag, an dem man jede Minute draußen genießen möchte. Die Sonne strahlt von Sonnenaufgang um 4:20 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr, was uns jede Menge Zeit für Abenteuer unter freiem Himmel gibt.

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das angenehme Wetter mit Durchschnittstemperaturen von 27 Grad und leichter Bewölkung fort, was den Himmel ziert, aber nicht die Lebensfreude trübt. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich angenehm im mittleren Bereich.

Blick auf die Woche mit sommerlichem Höhepunkt in Pollença

Der Höhepunkt der Woche erreicht uns dann am 28. und 29. Juni mit 29 Grad und einer Mischung aus bedecktem Himmel und herrlich klarem Blau. Die Luftfeuchtigkeit hält sich weiterhin dezent im Hintergrund, während der Luftdruck einem kleinen Auf und Ab folgt, sich aber im Bereich des behaglichen bewegt.

Den Abschluss dieser vorbildlichen Wetterwoche bildet der 1. Juli 2024. Mit 26 Grad und einer sanften Brise können Sie entspannt in den neuen Monat starten. Die Luftfeuchtigkeit von 59% und ein leicht erhöhter Luftdruck von 1019 hPa besiegeln eine Woche, die ganz im Zeichen sommerlicher Freuden steht.

Bleiben Sie für aktuelle Wetternews immer auf dem Laufenden mit der Mallorca Zeitung. Genießen Sie ihren Aufenthalt auf der Insel bei perfektem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:49:47. +++