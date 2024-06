Wochenwetter in Campos: Sonne pur mit steigenden Temperaturen erwartet (24.6.2024)

Sonne satt und erhöhte Temperaturen in Campos

Die kommenden Tage in CamposCampos versprechen ein echtes Sommermärchen zu werden. Mit azurblauem Himmel und kristallklarer Sicht dürfen sich Einheimische und Besucher auf perfekte Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten freuen.

Wetterlage der nächsten 7 Tage im Überblick

Der Wochenstart zeigt sich von seiner besten Seite:

Am 23. Juni 2024 begrüßt uns die Sonne früh um 09:23 Uhr und begleitet uns bis zum Sonnenuntergang um 20:11 Uhr. Mit 29°C und nur vereinzelten Wolken ist ein ausgezeichneter Start in die Woche garantiert. Der Wind bleibt sanft bei nur 4 km/h.

Am 24. und 25. Juni zieht das thermische Hoch weiter seine Bahn über Campos mit makellosem, klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 30°C bzw. 29°C. Schwache Winde und die ideale Luftfeuchtigkeit runden das sommerliche Wohlgefühl ab.

Die zweite Wochenhälfte startet mit leichtem Temperaturrückgang, doch das bezaubernde Wetter bleibt bestehen. Am 26. und 27. Juni hält sich die Temperatur konstant bei angenehmen 28°C und 29°C.

Kurze Bewölkung, gefolgt von Sonne: Der 28. Juni erlebt eine wolkige Phase, doch bei immer noch warmen 29°C bleibt das Strandwetter ungetrübt. Einen Tag später bäumt sich das Thermometer nochmals auf beachtliche 32°C, bevor wir am 30. Juni eine erfrischende Abkühlung durch leichten Regen und mildere 23°C erfahren dürfen.

Ob Tag am Strand, Wanderung in der Natur oder Flanieren durch die Straßen von Campos – das Wetter spielt in jeder Hinsicht mit!

Leichter Wetterumschwung zum Monatsende

Zum Abschluss des Monats wechseln sich am 30. Juni leichter Regen und Wolkenformationen ab, und die Temperatur sinkt auf eine erfrischende 23°C. Ein belangloser Wink der Natur, denn die Sonne erhebt sich wie gewohnt um 09:24 Uhr und begleitet uns treu in den Nachmittag.

Campos erwartet Sie in voller Pracht

Die Wettervorhersage könnte kaum attraktiver ausfallen – ideale Bedingungen für einen erlebnisreichen Aufenthalt in Campos stehen bevor. Nehmen Sie Fahrt auf zu dieser bezaubernden Destination und genießen Sie das, was Mallorca zu bieten hat, unter besten Wetterbedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.6.2024, 01:31:17. +++