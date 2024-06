7-Tage-Wettertrend für Campos auf Mallorca: Sommerliche Temperaturen mit leichter Abkühlung am Wochenende (25.6.2024)

Sommerliches Wetter in Campos: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Schauern

Während sich der Sommer auf Mallorca in seiner vollen Pracht zeigt, können Einheimische und Urlauber in Campos sich auf angenehme Tage mit viel Sonnenschein freuen. Die nächsten sieben Tage versprechen durchgehend hohe Temperaturen, die sogar die 30-Grad-Marke knacken, bevor eine kleine Abkühlung für das Wochenende erwartet wird.

Wetter in Campos vom 24.06.2024 bis 01.07.2024

Am Montag, dem 24. Juni 2024, genießen Sie strahlend blauen Himmel bei Tageshöchsttemperaturen von etwa 30 Grad Celsius. Mit einer sanften Brise von 6 km/h bleibt das Klima angenehm und die Luftfeuchtigkeit mit 43 Prozent im niedrigen Bereich. Erwartet wird ein Luftdruck von 1016 hPa. Sonnenaufgang und -untergang gestalten den Tag von 9:23 Uhr bis 20:11 Uhr.

Der folgende Dienstag setzt das ideale Strandwetter fort und hält das Thermometer weiterhin konstant hoch bei rund 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit klettert leicht auf 46 Prozent und der Luftdruck bleibt stabil bei 1018 hPa. Genießen Sie die Sonne vom frühen Morgen um 9:23 Uhr bis zum späten Sonnenuntergang um 20:12 Uhr.

Mit einem kleinen Wechsel bringt der Mittwoch vereinzelte Regenschauer bei immer noch sommerlichen 28 Grad Celsius. Doch mit nur 3 km/h Windstärke wird der kurze Regen keine Abkühlung herbeiführen. Bewahren Sie bei einer Luftfeuchtigkeit von 59 Prozent und einem Druck von 1018 hPa Ihre Gelassenheit.

Der Donnerstag hält das sommerliche Niveau mit 28 Grad Celsius und einigen wenigen Wolken am Himmel. Der Wind frischt etwas auf und sorgt mit 8 km/h für eine kleine Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 54 Prozent bei einem leicht verminderten Luftdruck von 1015 hPa.

Am Freitag bleiben die Wolken im Spiel, aber es bleibt weitestgehend trocken bei 29 Grad Celsius. Geringe Windgeschwindigkeiten von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent komplettieren das Bild eines gemäßigten Sommertages.

Ein warmer Höhepunkt folgt mit dem Samstag, an dem das Quecksilber auf 33 Grad Celsius steigt, begleitet von einer Tanner von Wolken. Der Wind nimmt etwas zu (9 km/h), während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 33 Prozent sinkt – perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Der Sonntag läutet das Ende der Hitzeperiode ein mit leichtem Regen und Temperaturen, die auf erfrischende 21 Grad Celsius fallen. Die Luftfeuchtigkeit steigt deutlich an auf 77 Prozent, und der Luftdruck wird mit 1021 hPa zunehmen. Die Sonne zeigt sich zwischen 9:24 Uhr und 20:13 Uhr.

Dem Trend folgend, bleibt der Montag, der 1. Juli 2024, bei bedecktem Himmel kühl mit ebenfalls 21 Grad Celsius. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 86 Prozent erhöht, bei anhaltendem Luftdruck von 1021 hPa.

Obwohl sich das Wetter am Wochenende leicht abkühlt, bleibt Mallorca ein Must-Visit-Destination für alle Sonnenhungrigen und Erholungssuchenden. Packen Sie Ihre Badeutensilien ein, um die Strände von CamposCampos in der Sonne zu genießen, bevor Sie im kühlenden Regen am Wochenende eine Pause einlegen.

Wetterprognose Zusammenfassung für Campos

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:27:43. +++