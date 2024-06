7-Tage-Wettertrend für Petra: Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca! (25.6.2024)

Wetterprognose für Petra: Hochsommerliches Flair in der letzten Juniwoche 2024

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich den Bewohnern und Besuchern des malerischen Ortes Petra von ihrer strahlendsten Seite. Mit einer Wettervorhersage, die konstante Sonnenschein verspricht, dürfen sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf herrlich warme Tage einstellen. In dem 7-Tage-Trend vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024 weisen die Wettergötter der Region Petra einen klaren Pfad voller Licht und Wärme.

Hochsommerliches Wetter neben der Natur und Kultur von Petra: Starten Sie in eine Woche, in der das Thermometer durchgehend sommerliche Temperaturen von bis zu 31 Grad Celsius erreichen wird.

Sonnige Zeiten: Die Wetterhighlights in Petra

Der klare Himmel dominiert das Wettergeschehen, während die Temperaturen angenehm im Bereich von 28 bis 31 Grad Celsius liegen. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 8 km/h lässt das Haar angenehm wehen und trägt zur perfekten Sommerstimmung bei.

Die Feuchtigkeit bleibt weitgehend gering, sorgt jedoch am letzten Tag des Monats Juni für eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 26 Prozent, bevor diese Anfang Juli auf 35 Prozent ansteigt. Das ist dennoch kein Grund zur Sorge, denn das angenehme Wetter bleibt beständig.

Der Luftdruck bewegt sich in der letzten Juniwoche um die 1007 hPa, was ein Indikator für die kurze Abkühlung der Wetterlage sein könnte. Stabil und freundlich präsentiert sich jedoch das Gesamtbild des Wetters in Petra.

Längste Tage des Jahres: Sonnenaufgang und -untergang in Petra

Die Tage in der letzten Juniwoche zählen zu den längsten des Jahres, und Petra bietet dafür das perfekte Ambiente. Der Sonnenaufgang begrüßt die Inselbewohner und ihre Gäste schon kurz nach halb drei morgens, und bis zum Sonnenuntergang um viertel vor fünf nachmittags können ausgiebige Stunden unter dem klaren Himmelszelt genossen werden.

Ob Sie die Sonnentage in Petra bei einer Wanderung durch die Weinberge, beim Besuch historischer Stätten oder einfach am Strand verbringen, das Wetter setzt keine Grenzen. Vergessen Sie jedoch nicht, bei allen Aktivitäten einen angemessenen Sonnenschutz zu verwenden!

Das freundliche Wetter bietet eine hervorragende Gelegenheit, um das Naturparadies Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Lassen Sie sich diese Chance für erholsame Stunden unter der mallorquinischen Sonne nicht entgehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:42:40. +++