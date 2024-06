7-Tage-Wettertrend für Portocolom (25.06.2024 bis 02.07.2024): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Aktuelle Wetterprognose für Portocolom

Die malerische Hafenstadt Portocolom auf Mallorca begrüßt Einheimische und Besucher mit einem strahlenden Wetterbericht für die kommende Woche vom 25. Juni 2024 bis zum 2. Juli 2024. Erwartet werden heitere Tage mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen, die perfekte Voraussetzungen für jegliche Urlaubsaktivitäten schaffen.

25. Juni 2024: Klare Sicht auf Portocolom

Der Urlaub kann heiter beginnen, denn am Dienstag, den 25. Juni, erwartet die Gäste Portocoloms ein klarer Himmel bei angenehmen 24°C. Mit einer leichten Brise von etwa 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 58% ist ein Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch die Stadt gleichermaßen verlockend.

Sommerliche Fortsetzung am 26. Juni 2024

Die stabile Wetterlage setzt sich am Mittwoch nahtlos fort, erneut bei strahlend blauem Himmel und der Quecksilbersäule auf 24°C. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 67% ansteigt. Das ideale Wetter, um Portocolom in all seiner Schönheit zu genießen.

27. und 28. Juni 2024: Wolken ziehen auf

Am Donnerstag und Freitag ziehen etwas mehr Wolken auf, doch die Temperaturen halten mit 25°C das sommerliche Niveau. Diese leicht bewölkten Tage bieten eine angenehme Abwechslung, ohne dass mit Regen gerechnet werden muss. Leichte Winde von 5 bis 9 km/h sorgen für eine frische Brise, ideal für längere Spaziergänge entlang der Küste.

Versprechendes Wochenende: Sonne und milde Luft

Ein sonnenverwöhntes Wochenende wartet auf alle in Portocolom, mit 26°C am Samstag und eine Steigerung auf 27°C am Sonntag. Ein paar vereinzelte Wolken am Himmel stören die sommerlichen Temperaturen nicht, die durch einen milden Wind von 7 km/h schön umspielt werden.

Fazit: Perfektes Wetter zum Start in den Juli

Mit durchgehend klarem Himmel und einer leichten Brise setzt sich das hervorragende Wetter auch in den ersten Tagen des Julis fort. Temperaturen um 26-27°C und eine niedrige bis moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für äußerst angenehme Bedingungen.

Abgerundet wird jeder Tag durch das frühe Erwachen der Sonne um 4:21 bzw. 4:24 Uhr und ein ausgedehntes Tageslicht bis 19:17 Uhr, was ausreichend Zeit für sämtliche Aktivitäten im Freien lässt. Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und lädt ein, die Insel in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:54:25. +++