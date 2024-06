Aktuelle Wetterprognose für Selva, Mallorca: 25. Juni - 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Ausblick auf die Wetterentwicklung in Selva auf Mallorca

Ausblick auf die Wetterentwicklung in Selva auf Mallorca Die kommende Woche steht ganz im Zeichen des typischen mallorquinischen Sommers: Mit Temperaturen, die konstant um die 30°C Marke pendeln, können sich Einheimische wie Urlauber auf eine Zeit voller Sonnenschein und angenehmer Abende freuen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über das bevorstehende Wettergeschehen in Selva.

25. Juni 2024: Start in die Woche mit strahlendem Sonnenschein

Der Montag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 29°C. Ein leichter Wind, der mit nur 3 km/h weht, sorgt für eine angenehm erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 37 Prozent, während der Luftdruck bei 1013 hPa stabil bleibt. Ein perfekter Tag für jegliche Aktivitäten im Freien!

26. Juni 2024: Leichte Bewölkung und sommerliche Hitze

Am Dienstag setzt sich das gute Wetter mit wenigen Wolken und einem Temperaturenhoch von 31°C fort. Die Feuchtigkeit sinkt auf 30 Prozent, was den Tag trocken und angenehm macht. Mit einem leicht verstärkten Wind von 4 km/h und einem Luftdruck von 1012 hPa sind die Bedingungen ideal für einen Ausflug an Mallorcas Strände.

27. Juni 2024: Überdachte Wolken ohne Einbußen bei der Wärme

Mit zunehmender Bewölkung setzt am Mittwoch ein leichter Wetterumschwung ein. Temperaturen erreich...

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:48:48. +++