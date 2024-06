Ausgewogene Sommertage in Son Servera: Eine milde Woche erwartet die Urlauber und Residenten (25.6.2024)

Wetteraussichten für Son Servera: 25. Juni bis 2. Juli 2024

Die malerische Gemeinde Son Servera auf Mallorca begrüßt uns mit einer angenehmen Woche, die von vereinzelten Wolkenformationen geprägt sein wird. In den kommenden Tagen dürfen sich Einheimische und Touristen auf milde Temperaturen und überwiegend klaren Himmel freuen. Die perfekten Voraussetzungen, um die Mittelmeerinsel in vollem Glanz zu genießen.

Sanft klimatisierte Tage erwarten Son Servera

Am Dienstag, den 25. Juni, versprechen streng zerstreute Wolken bei 23°C einen angenehm temperierten Start in die Woche. Mit einer sanften Brise von 5 km/h ist das Wetter ideal für Freizeitaktivitäten im Freien.

Die Mittwochsvorhersage sieht ähnlich freundlich aus, mit nur wenigen Wolken am Himmel und einem kleinen Temperaturanstieg auf 24°C. Die Windgeschwindigkeit nimmt ein wenig zu und erreicht angenehme 6 km/h.

Donnerstag und Freitag zeigen sich leicht wolkig mit Temperaturen um die 25°C. Eine ideale Gelegenheit, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten Mallorcas zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen. Die relative Feuchtigkeit bleibt mit 67 % bzw. 73 % im komfortablen Bereich.

Sonnige Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende startet mit Samstag, den 29. Juni, als Höhepunkt der Woche: Mit 27°C und nur verstreuten Wolken darf man sich über den wärmsten Tag freuen. Auch am Sonntag bleibt der Himmel klar, und die Temperaturen bewegen sich weiterhin auf einem angenehmen Niveau von 24°C.

Der Montag begrüßt uns weiterhin mit klarem Blau und einer sanften Brise, bevor die Temperatur am Dienstag leicht auf 26°C kraxelt. Mit fast keinem Wind und geringer Luftfeuchtigkeit kündigt sich hier ein idealer Tag für jeden Strandbesucher und Sonnenanbeter an.

Zum Abschluss der Wetterwoche in Son Servera sind es genau solche Tage, die uns daran erinnern, warum Mallorca ein so geschätztes Urlaubsziel ist - mit einem zuverlässigen Klima, das für Entspannung und Erholung in einer malerischen Umgebung sorgt.

