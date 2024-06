Heiter und sonnig: Wetteraussichten für Santa Eugènia, 25. Juni - 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Sonnige Tage und milde Nächte: Das Wetter in Santa Eugènia

Die kommende Woche in Santa Eugènia zeigt sich von ihrer besten Seite: Freuen Sie sich auf klaren Himmel und hohe Temperaturen, die perfekt sind, um die vielfältigen Freizeitangebote Mallorcas zu genießen. Beginnend mit dem 25. Juni 2024, erwarten uns angenehme Sommerbedingungen, die bis in den Juli hineinreichen.

Herrliche Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Am Dienstag, den 25. Juni, begrüßt uns ein klarer Himmel und eine tagsüber komfortable Temperatur von 29°C. Mit einem sanften Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% verspricht dieser Tag, ideal für Outdoor-Aktivitäten zu sein. Der Luftdruck bleibt bei stabilen 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag mit pittoresken Szenen um 4:22 Uhr respektive 19:20 Uhr.

Eine Woche voller Sommertage

Die Folgetage lassen die Temperaturen weiter steigen. Am Mittwoch, den 26. Juni, sehen wir einen leichten Anstieg auf 32°C unter weiterhin klarem Himmel. Die Windgeschwindigkeiten sind nach wie vor niedrig, was die Hitze gut erträglich macht. Bis zum Wochenende bleibt das Stimmungsbild gleich, mit leichten Schwankungen in der Bewölkung, die jedoch wenig Einfluss auf die Sonnenstunden nehmen werden. Besonders am 27. Juni sorgt der leicht stärkere Wind von 7 km/h für eine angenehme Brise bei Höchsttemperaturen von 34°C.

Die perfekte Zeit für Strand und Natur

Mit leichter Bewölkung vom 28. bis zum 30. Juni und Temperaturen, die durchweg in den niedrigen 30ern liegen, bieten sich ideale Bedingungen, um die Strände und die malerische Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt meist niedrig, was zu einem angenehmen Klima führt.

Der Übergang in den Juli markiert keine großen Wetterumschwünge, und so empfängt uns der 1. Juli mit leicht bewölktem Himmel und Temperaturen um die 29°C. Am 2. Juli dominieren erneut ein klarer Himmel und sommerliche 31°C das Wetter in Santa Eugènia.

Ausblick und Wettertrends

Das Wetter für die kommende Woche in Santa Eugènia zeigt uns, dass der Sommer auf Mallorca in vollem Gange ist. Nutzen Sie die langen Tage für ausgedehnte Erkundungen und gemütliche Abendstunden im Freien. Die milden Nächte und die sommerlichen Tagestemperaturen versprechen eine wohlige Zeit unter der Sonne Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:46:39. +++