Mallorcas Wettervorschau: 7-Tage-Trend für Campanet mit Sonnenschein und warmen Temperaturen (25.6.2024)

Die Wetteraussichten für Campanet - Sonne pur und sommerliche Höchsttemperaturen

CampanetCampanet, ein bezaubernder Ort im Herzen Mallorcas, lädt in der letzten Juni- und ersten Juliwoche 2024 mit seinem herrlichen Wetter zum Verweilen ein. In unserem 7-Tage-Wettertrend finden Sie alles, was Sie über das bevorstehende Wetter in Campanet wissen müssen, um Ihre Pläne optimal zu gestalten.

Die aktuelle Wettersituation in Campanet: Am Dienstag, den 25. Juni 2024, wird Campanet von einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen hausieren. Ein perfekter Tag, um die malerische Natur zu genießen oder vielleicht einen entspannten Tag am nahegelegenen Strand zu verbringen. Mit einer erwarteten Höchsttemperatur von 28°C und einer sehr angenehmen Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h lädt das Wetter förmlich dazu ein, die Freizeit im Freien zu verbringen.

Wetterprognose für Campanet für den Zeitraum 25.6.2024 bis 2.7.2024

Beginnend mit dem 26. Juni 2024, wird das thermische Quecksilber weiter klettern und Temperaturen von sondern um die 30°C erreichen, wobei der Himmel sich größtenteils klar bis leicht bewölkt präsentieren wird. Auch der 27. Juni 2024 zeigt keinen großen Wechsel, abgesehen von einer zunehmenden Bewölkung, die zu überwiegend bedecktem Himmel führt. Dennoch bleiben die Temperaturen konstant.

Bis zum 28. Juni 2024 dürfen wir uns auf eine kleine Steigerung in den Höchsttemperaturen einstellen, die nun 32°C erreichen, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Mit der weiteren Ausdehnung auf den 29. Juni 2024, bleiben die Bedingungen bestehen und versprechen uns somit konstant freundliche Wetterverhältnisse.

Das Wetter nimmt gegen das Monatsende eine leichte Wendung; am 30. Juni 2024 wird es mit 27°C etwas kühler, wobei die Bewölkung eine erhöhte Luftfeuchtigkeit hintanlassen wird.

Die neue Woche - und der neue Monat - starten mit einem sanften Muster. Der 1. Juli 2024 und der 2. Juli 2024 servieren uns freundlichen Sonnenschein bei angenehmen 28°C bzw. 30°C. Ein schwacher Wind tragt zur Idylle eines typischen mallorquinischen Sommertags bei.

Genießen Sie die angenehmen abendlichen Temperaturen, die sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder gemütliche Abendessen im Kerzenlicht auf Ihrer Terrasse eignen. Mit Sonnenuntergängen, die sich um 19:20 Uhr ereignen, sind lange und genussvolle Abende garantiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:26:50. +++