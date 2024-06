Sonnenverwöhnte Tage in Palma: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 25.06. bis 02.07.2024

Bezauberndes Sommerwetter in Palma: Herrliche Sonnentage in Sicht

Die kommende Woche in Palma auf Mallorca verspricht sonnenverwöhnte Tage und angenehme Temperaturen, ideal für alle Urlauber und Einheimische. Wir freuen uns auf eine Zeit, in der das schöne Wetter gute Laune und Entspannung verspricht.

Wetterhighlights der Woche: Klare Himmel und laue Abende Beginnen wird die Woche am Dienstag, den 25. Juni 2024, mit einem unwiderstehlichen klaren Himmel und Tageshöchsttemperaturen um die 25°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 54% liegt.

Am Mittwoch klettert das Thermometer sogar auf gemütliche 29°C. Der Tag wird durch ungetrübten Sonnenschein verzaubert und bietet somit ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt am Donnerstag, den 27. Juni, denn es werden bis zu 33°C erwartet. Der Himmel wird von einem dichten Schleier überzogen sein, was auf die überwiegend wolkige Witterung zurückzuführen ist, begleitet von einem mäßigen 8 km/h Wind.

Freitag und Samstag bringen leicht erfrischendere 31°C und 28°C samt vereinzelter Wolken. Hier erleben Sie ideales Wetter für Strandbesuche oder gemütliche Stadtbummel in Palma.

Das Wochenende endet am Sonntag, den 1. Juli, mit einem angenehmen 26°C unter einem klaren Himmel. Zum Start in die neue Woche erwartet Sie ein ähnlich idyllisches Bild am Montag.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Lange Tage genießen Die Sonne begrüßt uns in dieser sommerlichen Woche bereits kurz nach 4 Uhr morgens und verabschiedet sich erst gegen 19:20 Uhr. Genießen Sie lange Tage und lauschige Sommerabende in der belebten Stadt oder an den malerischen Stränden Mallorcas.

Fazit: Eine perfekte Woche für Sommerliebhaber Mit einem Mix aus strahlendem Sonnenschein und leichtem Wolkenflor zeigt sich das Balearen-Juwel von seiner besten Seite. Ob für Outdoor-Enthusiasten oder Ruhesuchende, Palmas Wetterphänomene laden ein zum Genießen und Verweilen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:42:02. +++