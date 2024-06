Sonnig und angenehm: Das Wetter in Manacor für die kommende Woche (25.6.2024 - 2.7.2024) (25.6.2024)

Das Wetter in Manacor vom 25. Juni bis 2. Juli 2024

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen erfreuen das Herz jedes Urlaubers und Einheimischen in Manacor, im wunderschönen Mallorca. Begleiten Sie uns durch die sonnigen Aussichten für die kommende Woche, die auf Sie vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024 warten.

Wetterlage der nächsten Tage

Zum Start in die Woche erlebt Manacor einen herrlichen Dienstag mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 25°C. Die milde Brise weht mit lediglich 5 km/h. Am Mittwoch hält das schöne Wetter weiter an, mit einem Grad mehr auf dem Thermometer und einem persistierenden, leichten Windzug.

Der Donnerstag wird von überwiegend bedeckten Himmeln bei einer Maximaltemperatur von 27°C dominiert, während am Freitag die Sonne durch vereinzelte Wolken hindurchblickt, was das Barometer trotz gestiegener Luftfeuchtigkeit nicht zu beeindruckt scheint.

Der Höhepunkt der Woche kündigt sich dann am Samstag mit spärlichen Wolken und einer Höchsttemperatur von 29°C an - ein idealer Tag für alle möglichen Freizeitaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne! Der Sonntag läutet den Abschluss des Monats mit einem makellos klaren Himmel ein, und der Juli beginnt so, wie der Juni geendet hat: mit strahlendem Sonnenschein und einer höchsten Tages-temperatur von 28°C.

Spezifische Tageswetterdaten

Mit solchen Wetteraussichten erwartet die Besucher von Manacor eine Woche voller Sonnenbaden, Entspannung und unvergesslicher Momente unter dem Landeshimmel von Mallorca. Beachten Sie die lokale UV-Vorsorge und genießen Sie die herrlichen Tage sorgenfrei!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:37:56. +++