Sonnige Aussichten: Die Wetterprognose für Andratx, 25. Juni bis 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das erwartet Andratx in der letzten Juniwoche

Die Sommerstimmung auf Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite, wenn man einen Blick auf die Wettervorhersage für Andratx vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024 wirft. Die Urlaubsregion an der westlichen Spitze der Insel verspricht angenehme Tage mit viel Sonnenlicht und einer sanften Meeresbrise.

Aktuelle Wetterbedingungen und Vorhersage: Ein perfekter Sommer in Andratz

Mit einem strahlend klaren Himmel startet Andratx in die Woche. Am Dienstag, dem 25. Juni, begrüßt uns ein erfrischender Morgen mit einer Temperatur von 22 Grad Celsius. Diese Idylle setzt sich fort, mit wenig Wind, was das Entspannen am Strand oder das Flanieren durch die Gassen der Stadt zu einem wahren Genuss macht.

Der 26. Juni bringt eine kleine Steigerung der Temperaturen auf 24 Grad Celsius, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Lassen Sie sich vom Lauf der Sonne von 4:24 Uhr morgens bis 19:21 Uhr abends begleiten und genießen Sie die langen, warmen Abende.

Das Thermometer klettert weiterhin am 27. Juni und erreicht einen Höhepunkt von 27 Grad. Diese höheren Temperaturen werden begleitend von überzogenen Wolken, aber die Sonne lässt sich sicherlich nicht lange verstecken.

Der 28. und 29. Juni präsentieren sich mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen 25 Grad. Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Ihre Haut vor der allgegenwärtigen Sonne zu schützen.

Auf vereinzelte Wolken treffen Sie dann am 30. Juni, mit weiteren angenehmen 25 Grad und schwachen Windbewegungen. Das Wetter läutet einen perfekten Start in den Juli ein, ideal für kulturelle Veranstaltungen oder einfach nur, um die Seele baumeln zu lassen.

Der 1. Juli begrüßt uns energetisch mit einem vom klaren Himmel durchströmten Tag und einer sanften Brise, die Sie durch den Tag trägt. Diese angenehme Kombination bleibt uns auch am 2. Juli erhalten, was die erste Woche des Monats lückenlos schön ausklingen lässt.

Kurz und bündig: Wettervorhersage für Andratx

Genießen Sie diese prächtigen Sommertage voller Sonnenschein und angenehmer Wärme. Die blendenden Aussichten auf Andratx laden zum Verbleib und Versinken in die Schönheit dieser einladenden Region ein.

