Sonnige Aussichten für Deià: Eine Wetter-Prognose vom 25.06.2024 bis 02.07.2024 auf Mallorca

Das Wetter in Deià: Eine sonnige Woche steht bevor

Mit Hochdruckeinfluss und weitestgehend klarem Himmel startet Deià auf Mallorca in die letzte Juniwoche des Jahres 2024. Laut der aktuellen Wetterprognose können sich Einwohner und Besucher auf überwiegend sonnige Tage freuen, mit Temperaturen, die sommerliches Wohlbefinden versprechen.

Wetter-Highlights der Woche in Deià

Am Dienstag, den 25. Juni 2024, beginnt der Tag in Deià mit einer angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius und einem klarblauen Himmel. Ein leichter Wind trägt zur Erfrischung bei. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 54%, während der Luftdruck stabil bei 1013 hPa bleibt. Sonnenaufgang und -untergang kündigen mit ihrer Pracht den perfekten Tag an, indem sie um 4:22 Uhr bzw. 19:21 Uhr stattfinden.

Die folgenden Tage versprechen ähnliches Bild, mit einem kleinen Höhepunkt am Mittwoch und Donnerstag, an denen das Quecksilber hochklettert, um Werte von 29 und 31 Grad Celsius zu erreichen. Beachten Sie, dass am Mittwoch der Wind ein wenig nachlässt, ein Zeichen für noch ruhigere und wärmere Tage.

Ab Freitag kühlen die Temperaturen leicht ab, bleiben aber mit 28 bis 30 Grad Celsius im komfortablen Bereich. Der Himmel zeigt sich mit ein paar vereinzelten Wolken, was dem Sommerwetter keinen Abbruch tut. Die Abende bleiben angenehm warm und laden zu langen Spaziergängen oder entspannten Stunden auf der Terrasse ein.

Die neue Woche begrüßt uns am Montag mit 27 Grad Celsius, gefolgt von einer kleinen Steigerung auf 29 Grad am Dienstag, dem 2. Juli 2024. Somit zeichnet sich das gesamte Wetterszenario durch Stabilität und sommerliche Freude aus.

Wettervorhersage im Detail

Die bevorstehende Woche in Deià verspricht, mit angenehmen Temperaturen und überwiegend heiterem Himmel, ideal für alle Aktivitäten im Freien zu werden – von Wandern bis hin zu entspannten Tagen am Strand.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:30:09. +++