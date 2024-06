Sonniges Prachtwetter in Costitx – Ihre 7-Tage-Wetterprognose (25.6.2024)

Sommerfreuden pur: Eine Woche strahlender Sonnenschein in Costitx

Die bevorstehende Woche verspricht, die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen zu lassen. Mit klarem Himmel und hohen Temperaturen können Einwohner und Besucher in Costitx die sommerliche Pracht Mallorcas in vollen Zügen genießen.

Wetterglanzstücke auf einen Blick

Die Woche startet am 25. Juni 2024 mit einem einladenden 30 Grad Celsius und einem kaum spürbaren Wind, der die leichte Brise des Sommers ins Gesicht zaubert. Ideal für alle, die draußen sein wollen und die Schönheit dieser Insel bewundern möchten.

Am 26. Juni hält der Himmel nur einige wenige Wolken bereit, die sich schüchtern zwischen die Sonnenstrahlen mischen, während das Thermometer auf bis zu 32 Grad ansteigt. Mit abnehmender Feuchtigkeit ist dieses Wetter ein wahrhaftiger Traum für jeden Outdoor-Enthusiasten.

Wie auf Bestellung arrangieren sich am 27. Juni überzogene Wolkenformationen, die uns milde Schatten spenden ohne das Quecksilber sinken zu lassen, das stetig bei 33 Grad bleibt.

Die Höchstmarke der Woche erreicht das Wetter am 28. Juni mit 34 Grad unter teilweise bedecktem Himmel, was die ideale Zeit für ein Bad in den warmen Wellen des Mittelmeers markiert. Der 29. Juni folgt dem Trend mit verstreuten Wolken und einer angenehmen 33 Grad-Marke.

Das Monatsende beschert uns ein leichtes Abkühlen. Der 30. Juni und 1. Juli locken mit jeweils 31 und 30 Grad sowie einer sanften Wolkenkulisse, die das Bild des perfekten Sommertages entspannt komplettiert.

Abgerundet wird die Woche durch einen strahlend klaren Himmel am 2. Juli und einer angenehmen Temperatur von 32 Grad, ideal, um die vielfältigen Aktivitäiten unter mallorquinischer Sonne zu planen.

Kommende Sommerträume: Sonnenaufgang und -untergang inklusive

Die sonnige Szenerie wird jeden Morgen pünktlich frühestens um 4:21 Uhr und spätestens um 4:24 Uhr durch das Aufsteigen der goldenen Sonne eingeleitet und findet ihre sichtbare Vollendung gegen 19:19 Uhr beim romantischen Sonnenuntergang. Das ist Urlaub für die Seele und Freude pur für jeden Photografie-Liebhaber.

