Sonniges Sommerwetter: 7-Tage-Wettertrend für Santa Margalida vom 25. Juni bis 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Die Sonne dominiert: Wetteraussichten für Santa Margalida

Santa Margalida genießt eine sonnige Woche, denn der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. In den nächsten sieben Tagen können Einheimische und Urlauber gleichermaßen mit angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein rechnen. Ideale Bedingungen, um die malerische Umgebung der Region zu erkunden oder entspannte Tage am Strand zu verbringen.

Das aktuelle Wetter in Santa Margalida

Am Dienstag, dem 25. Juni, begrüßt uns der Tag in Santa Margalida mit einem freundlichen Himmel und vereinzelten Wolken. Die Temperaturen liegen bei sommerlichen 26℃, begleitet von einer sanften Brise mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 48% bei einem Druck von 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang gestalten den Tag lang und einladend, mit Licht von 4:20 Uhr morgens bis 19:19 Uhr abends.

Sonnenreiche Aussichten bis Ende Juni

Die folgenden Tage zeichnen sich durch ähnlich positives Wetter aus. Der 26. und 27. Juni bleiben mit Temperaturen von 29℃ bzw. 28℃ und nur wenigen Wolken sommerlich. Auch der Wind bleibt moderat, und die Luftdruckwerte sind stabil. Zum Monatsende, am 28. und 29. Juni, steigen die Temperaturen auf heiße 30℃. Ein vereinzeltes Wolkenfeld trübt kaum die Freude am Freiluftgenuss.

Stabiles Klima zum Monatswechsel

Zum Wechsel in den Juli bleibt das Wetter freundlich. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit kündigt sich für den 30. Juni an, der bei 25℃ ein paar mehr Wolken am Himmel von Santa Margalida zeigt. Der Sommer startet mit 26℃ am 1. Juli und einem Himmel, der nur von wenigen Wolken gesäumt ist. Perfekt für alle Aktivitäten im Freien!

Strahlender Start in den Juli

Der 2. Juli verspricht mit klarem Himmel und 29℃ einen hervorragenden Start in den neuen Monat. Mit einer leichten Brise und geringer Luftfeuchtigkeit ist es die ideale Zeit, um die Schönheit Santa Margalidas zu genießen. Sonnenanbeter kommen hier voll auf ihre Kosten.

Diese Woche zeigt sich Santa Margalida von seiner schönsten und sonnigsten Seite – eine perfekte Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen und das angenehme Klima auf der beliebten Baleareninsel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:47:17. +++