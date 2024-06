Sonniges Wetter in Alaró: Die Prognose für die letzten Junitage bis Anfang Juli 2024 (25.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Sommerwetter in Alaró

Die Besucher und Einwohner von AlaróAlaró können sich auf eine herrliche Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen freuen. Mit Höchstwerten, die bis zu 34 Grad Celsius erreichen, verspricht der Wettertrend perfekte Bedingungen für Ausflüge und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Hier ist ein genauerer Blick auf die Wetteraussichten für die kommende Woche in Alaró auf der wunderschönen Insel Mallorca.

Sommerhöhepunkt: Sonne satt und laue Abende

Am Dienstag, den 25. Juni 2021, erwarten wir einen strahlend blauen Himmel mit einer Tagestemperatur von angenehmen 28 Grad Celsius. Die Winde sind mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h kaum spürbar, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 39 Prozent. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und biegt später in eine lange, lauschige Sommernacht um 19:20 Uhr.

Der Mittwoch, 26. Juni 2024, läutet mit höheren Temperaturen um 32 Grad Celsius und einem weiterhin klaren Himmel eine noch heißere Phase ein. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 27 Prozent, was vergleichsweise gering ist und für trockene Luft sorgt, während der Wind weiterhin leicht bleibt.

Donnerstag, der 27. Juni 2024, sieht eine Überdeckung von Wolken voraus, die sich jedoch nicht auf die Temperaturen auswirken. Mit 33 Grad Celsius bleibt es heiß, und der leichte Windzug von 6 km/h wird eine angenehme Erfrischung sein.

Ein perfekter Start in den Hochsommer

Die letzten Tage im Juni versprechen ein durchweg positives Bild, da die Temperaturen weiterhin hoch bleiben und die Sonne sich häufig zeigt. Am Freitag, 28. Juni, klettern die Temperaturen auf 34 Grad Celsius, begleitet von einer moderaten Luftfeuchtigkeit und vereinzeltem Wolkenbild. Am Samstag, 29. Juni, normalisieren sich die Temperaturen leicht auf 31 Grad, während am Sonntag, 30. Juni, die Werte erneut auf 33 Grad Celsius wandern.

Der 1. Juli 2024 markiert einen kurzen Rückgang der Temperatur auf 28 Grad Celsius und eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 50 Prozent. Der Wind bleibt dabei flüsterleise.

Das Wetter hält diesen angenehmen Trend bis zum Dienstag, 2. Juli 2024, mit klarer Sicht auf den Azurblauen Himmel und Temperaturen, die wieder auf 31 Grad Celsius ansteigen.

Genießen Sie die warmen Abende in Alaró

Während dieser Woche der Entspannung unter der mallorquinischen Sonne werden lange Abende zum Genießen sein, da der Sonnenuntergang erst kurz nach 19:20 Uhr eintritt. Die milden Abendtemperaturen und die sanften Sommerbrisen bilden den perfekten Rahmen für alle Aktivitäten bei Nacht. Diese idyllische Zeit eignet sich auch exzellent dafür, die lokalen kulinarischen Spezialitäten in den charmanten Restaurants von Alaró zu erkunden oder einen gemütlichen Spaziergang durch die historischen Straßen des Ortes zu unternehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:20:40. +++