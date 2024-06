Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Maria de la Salut vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Das aktuelle Sommerwetter in Maria de la Salut

Freuen Sie sich auf herrliches Sommerwetter! Maria de la Salut begrüßt Einwohner wie Besucher mit optimalen Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien. Strahlender Sonnenschein, klare Himmel und milde Lüftchen - die perfekte Kulisse für einen Ausflug in diese charmante mallorquinische Gemeinde.

Wetterprognose vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024

Die Woche beginnt mit einem klaren Himmel am 25. Juni. Mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einer sanften Brise von nur 4 km/h steht einem angenehmen Tag nichts im Wege. Auch die Luftfeuchtigkeit bei 38% und ein Luftdruck von 1013 hPa unterstreichen das angenehme Wetter.

Am 26. Juni können Sie einen Hauch von Wolken am Himmel erwarten, doch die Temperaturen steigen auf erfrischende 30°C. Die Winde bleiben mit 5 km/h ebenso leicht.

Der 27. Juni lässt die Quecksilbersäule weiter auf angenehme 31°C steigen, begleitet von überwiegend bewölktem Himmel und einer leichten Brise von 7 km/h. Perfekt für Besucher, die die Hitze mit etwas Schatten bevorzugen.

Auch die folgenden Tage bis zum 30. Juni zeigen sich von ihrer besten Seite. Der 28. und 29. Juni bieten Ihnen bei 32°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit eine leichte Abkühlung und traumhafte Bedingungen, dank verstreuter und teils aufgelockerter Wolken.

Ein leichter Temperaturrückgang auf 28°C am 30. Juni bietet eine angenehme Abwechslung, mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 51%.

Das ideale Sommerwetter setzt sich auch im Juli fort, mit einem fast wolkenlosen 1. Juli, an dem das Thermometer eine angenehme 30°C anzeigt. Die Winde halten sich weiterhin zurück, was die warmen Tage besonders angenehm macht.

Den krönenden Abschluss bildet der 2. Juli, an dem der Himmel über Maria de la Salut gänzlich klar sein wird und somit beste Bedingungen für Ihre Freizeitaktivitäten verspricht. Mit 31°C und einer sehr leichten Brise von 3 km/h verabschiedet sich die erste Juliwoche wie aus dem Bilderbuch.

Genießen Sie sommerliches Wetter in Maria de la Salut

Ob Sie die Wärme der Sonne auf der Haut spüren, in einem der gemütlichen Cafés entspannen oder durch die charmanten Gässchen schlendern möchten, das Wetter in Maria de la Salut wird Sie nicht enttäuschen. Die Sonnenaufgänge um etwa 4:22 Uhr bieten einen frühen Start in den Tag, und die Sonnenuntergänge um 19:19 Uhr runden die langen Sommertage ab. Machen Sie das Beste aus diesen goldenen Tagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:39:20. +++