Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Lloseta für die nächste Woche (25.6.2024 - 2.7.2024) (25.6.2024)

Die Sonne verwöhnt Lloseta: Ihre Wetter-Aussichten

Die mallorquinische Gemeinde Lloseta darf sich auf eine Woche voll strahlenden Sonnenscheins und milder Temperaturen freuen. Von klarer Sicht bis hin zu lockerer Bewölkung ist alles dabei, während die Temperaturen angenehm sommerlich bleiben.

Die Wetter-Entwicklung in Lloseta im Detail

Am Dienstag, den 25. Juni 2024, starten wir in Lloseta mit einem makellosen klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h wird für eine sanfte Brise sorgen, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 36% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Die Sonne geht um 4:21 Uhr auf und wird uns bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr begleiten.

Der folgende Tag, Mittwoch, wird mit einigen Wolken verdelt sein, die sich jedoch eher als Zierde denn als Störenfried präsentieren. Mit einer Spitze von 31°C bleibt es heiß, und die leichte Steigerung der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h sorgt weiterhin für Frische. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 27%, während der Luftdruck mit 1012 hPa leicht nachgibt.

Am Donnerstag verdichtet sich das Bild leicht mit überzogenem Himmel, und die Quecksilbersäule klettert auf 32°C. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 6 km/h, was die sinkende Luftfeuchtigkeit von 23% ausgleicht. Mit einem Luftdruck von 1010 hPa könnte sich der Donnerstag als der dynamischste Tag der Woche herausstellen.

Die Temperaturen halten sich weiterhin auf Sommer-Niveau: Der Freitag begrüßt uns mit 33°C unter verstreuter Bewölkung und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von wieder 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat bei 30%, und der Luftdruck steigt auf 1013 hPa.

Über das letzte Juni-Wochenende hinweg wird das Wetter in Lloseta mit leichten Schwankungen weiterhin sommerlich mild und angenehm bleiben. Temperaturen pendeln um die 31°C, und die Wolken zeigen sich eher verspielt am Himmel von Lloseta. Während die Luftfeuchtigkeit um die 30%-Marke tanzt, bleibt der Wind sanft und der Luftdruck stabil.

Zum Start in den Juli zeigt sich das Wetter von seiner ausgeglichenen Seite: Mit 28°C und einer Luftfeuchtigkeit von 48% etwas frischer, allerdings bei klarem Himmel und wenig Wind. Ab dem 2. Juli steigt das Thermometer wieder auf 31°C bei einem fast unbewegten Wind von nur 2 km/h.

Ihre Wetterwoche in Lloseta: Sonne satt mit leichter Abkühlung

Zusammenfassend verspricht die letzte Juniwoche und der Beginn des Julis in Lloseta überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Ideale Bedingungen also, um die vielfältigen Aktivitäten im Freien zu genießen, sei es in den Cafés und Restaurants, bei einer Wanderung oder einem Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten. Den Sonnenschutz sollten Sie jedoch nicht vergessen, denn die Sonneneinstrahlung wird intensiv sein. Bereiten Sie sich auf eine großartige Zeit unter der mallorquinischen Sonne vor!

