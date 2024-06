Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen: Das Wetter in Banyalbufar für die letzte Juniwoche 2024 (25.6.2024)

Wetter in Banyalbufar: Sonnige Aussichten für die kommenden Tage

Die Vorfreude auf die bevorstehenden Tage kann nicht größer sein, denn Banyalbufar auf MallorcaBanyalbufar verwöhnt seine Bewohner und Besucher mit ununterbrochenem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Hier erhalten Sie einen detaillierten Blick auf das erwartete Wetter für die kommende Woche vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2024, inklusive Tagesspitzen, nächtliche Tiefstwerte und meteorologische Einsichten.

Klare Himmel und sanfte Brisen (25.06.24 - 26.06.24)

Zum Auftakt der Woche, am 25. Juni 2024, dürfen Sie sich auf einen heiteren Tag unter freiem Himmel freuen. Eine maximale Temperatur von 24°C und ein schwacher Wind von nur 4 km/h laden geradezu zu Aktivitäten im Freien ein. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Luftdruck von 1014 hPa herrscht ein optimales Wohlfühlklima. Der 26. Juni 2024 verspricht ähnlich angenehme Bedingungen mit einem kleinen Temperaturanstieg auf 26°C, leicht abnehmender Windstärke und geringer Luftfeuchtigkeit.

Temperaturanstiege und wolkige Aussichten (27.06.24 - 28.06.24)

Die Temperaturen klettern weiter nach oben, und am 27. Juni 2024 erreichen sie bereits sommerliche 29°C. Doch der Himmel bedeckt sich mit einer leichten Wolkenschicht, die für Abwechslung am Himmel von Banyalbufar sorgt. Auch der folgende Tag, der 28. Juni 2024, zeigt sich mit aufgelockerter Bewölkung und einer leicht rückgängigen Maximaltemperatur von 27°C weiterhin von einer angenehmen Seite.

Zwischen Sonne und Wolken (29.06.24 - 01.07.24)

In den darauffolgenden Tagen zeigt sich das Wetter von einer gemischten Seite. Der 29. Juni 2024 wird von einigen wenigen Wolken geprägt sein, doch diese können die Sonne nicht lange verdecken und es bleibt bei warmen 26°C. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Stärke von 6 km/h. Das gleiche Szenario erwartet Sie auch am 30. Juni, an dem sich vereinzelte Wolken bei 27°C am Himmel tummeln werden. Der erste Juli bringt einen klaren Tag mit angenehmen 25°C, perfekt für all jene, die die Hitze der letzten Tage etwas drückend fanden.

Start in den Juli unter strahlend blauem Himmel (02.07.24)

Der 2. Juli 2024 rundet die Woche mit einem weiteren Sonnentag ab. Bei 26°C und lebhaften Winden von bis zu 6 km/h beginnt der Monat Juli verheißungsvoll und bietet beste Voraussetzungen für sommerliche Unternehmungen in der malerischen Umgebung von Banyalbufar.

Genießen Sie die langen Sommerabende mit Sonnenuntergängen, die erst gegen 19:21 Uhr eintreten. Diese stabile Wetterlage bietet ideale Bedingungen für die Planung von Outdoor-Aktivitäten und entspannten Stunden am Strand von Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:24:12. +++