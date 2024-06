Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Das 7-Tage-Wetter in Marratxí, Mallorca (25.6.2024)

Prognose: Eine Woche voller Sonne erwartet Marratxí

Mit Sonne satt und Temperaturen, die das Thermometer in den sommerlichen Bereich steigen lassen, zeigt sich das Wetter in Marratxí von seiner besten Seite. Die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein und beste Bedingungen für alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Detailierte Wetteraussichten für Marratxí

Am Dienstag, den 25.06.2024, beginnt die Woche in Marratxí mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 27°C. Eine sanfte Brise mit 4 km/h weht durch die Straßen und sorgt für ein angenehmes Klima bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1013 hPa. Mit einem Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und Sonnenuntergang um 19:20 Uhr erleben wir lange und lichtdurchflutete Tage.

Der Mittwoch, 26.06.2024, setzt den Trend mit reinem Himmel und noch wärmeren Temperaturen von bis zu 31°C fort. Die Luft bleibt bei einer Feuchtigkeit von 35% angenehm trocken, und der Wind bleibt gleichmäßig bei 4 km/h. Auch der atmosphärische Druck bleibt mit 1012 hPa fast unverändert.

Am Donnerstag, 27.06.2024, ziehen über Marratxí zwar vermehrt Wolken auf, doch das Quecksilber klettert weiter auf 33°C. Bei leichtem Windzug mit 6 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 24% bleibt es trotz der wolkigen Aussichten warm und trocken.

Der Freitag, 28.06.2024, präsentiert sich mit 33°C und einer Mischung aus Sonne und vereinzelten Wolken. Der Wind beruhigt sich auf 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 40%, während der Druck auf 1013 hPa zurücksteigt.

Zum Wochenende hin, speziell am Samstag, den 29.06.2024, lockern sich die Wolken etwas auf und die Temperaturen mäßigen sich auf angenehme 29°C. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 6 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1012 hPa.

Der Sonntag, 30.06.2024, und der darauf folgende Montag halten das sommerliche Wetter aufrecht. An beiden Tagen erwarten uns 33°C und ein heiterer Himmel mit vereinzelten Wolken, während der Wind wechselhaft bleibt.

Ein leichter Temperaturrückgang markiert den Dienstag, 01.07.2024, mit 27°C und einigen wenigen Wolken. Der Wind weht etwas kräftiger mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 56% zu.

Zum Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose lässt der Mittwoch, 02.07.2024, das Thermometer noch einmal auf sommerliche 29°C klettern und beschert uns einen klarblauen Himmel. Eine leichte Brise und angenehme 47% Luftfeuchtigkeit beschließen die Woche.

Empfehlung für Sonnenanbeter: Wetter in Marratxí genießen

Die bevorstehende Woche in Marratxí ist wie geschaffen für alle, die Sonne und Wärme lieben. Ob am Strand, bei einem Stadtbummel oder bei einer Wanderung in der atemberaubenden Landschaft Mallorcas – das Wetter lädt zu jeglicher Art von Outdoor-Vergnügen ein. Packen Sie Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme ein und genießen Sie das großartige Sommerwetter in Marratxí.

