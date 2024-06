Strahlendes Sommerwetter in Fornalutx - Die Wetterprognose für die letzten Junitage und den Start in den Juli (25.6.2024)

Genießen Sie die Sonne: Wetterbericht für Fornalutx bis zum 02.07.2024

Der Sommer zeigt sich in Fornalutx von seiner besten Seite. In der kommenden Woche erwartet Einwohner und Besucher ein heiterer Himmel und angenehme Temperaturen, ideal für alle Aktivitäten unter freiem Himmel. Hier ein genauer Blick auf die Wettervorhersage für die Tage vom 25.06.2024 bis zum 02.07.2024.

Herrliches Wetter zum Wochenstart

Am Dienstag, den 25. Juni, beginnt der Tag in Fornalutx mit einem klarer Himmel und einer angenehmen Morgentemperatur von 26°C. Der Wind weht leicht mit nur 2 km/h. Trotz der relativ geringen Luftfeuchtigkeit von 46 Prozent und dem normalen Luftdruck von 1013 hPa wird empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Haut mit Sonnenschutz zu schützen.

Wärmegrad steigt weiter an

Das Thermometer klettert leicht an, wenn wir in den 26. Juni übergehen, mit Höchsttemperaturen, die auf komfortable 29°C steigen, begleitet von einem klarer Himmel. Eine sanfte Brise wird auch an diesem Tag spürbar sein, wobei die Windgeschwindigkeit bei 3 km/h liegt.

Wolkendecke zieht auf

Am 27. Juni, setzt sich die Wetteränderung in Fornalutx mit deutlichem Wechsel in der Bewölkung durch, die übergangsweise zu einem bedeckten Himmel führt. Trotz der Wolken bleibt es mit 31°C angenehm warm. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird das Wettergefühl leicht erfrischend sein.

Temperaturen nähern sich dem Höhepunkt

Die Temperaturen in Fornalutx steigen am 28. Juni weiter an, und erreichen einen Höchstwert von 32°C, während sich der Himmel mit vereinzelten Wolken präsentiert. Eine sanfte Brise bleibt weiterhin erhalten und sorgt für eine angenehme Frische.

Kühleres Intermezzo

Ein leichter Temperaturrückgang zeigt sich am 29. Juni, die Temperaturen liegen voraussichtlich bei rund 28°C. Wenn auch vereinzelt Wolken zu sehen sein werden, bleibt das Wetter den Großteil des Tages angenehm.

Bleibender Sommergenuss zum Monatsende

Der Übergang zum Monatsende bleibt beständig schön mit Höchsttemperaturen um 30°C am 30. Juni. Das Wetter in Fornalutx präsentiert sich weiterhin mit gelegentlichen Wolken, die jedoch den Sonnenschein nicht signifikant trüben können.

Willkommen im Juli

Der 1. Juli läutet den neuen Monat mit einigen Wolken und milderen Temperaturen von 26°C ein. Ein perfekter Tag, um die Natur der Insel oder die charmanten Straßen von Fornalutx zu genießen.

Ausblick auf die kommende Woche

Wir blicken voraus auf den 2. Juli, an dem uns wieder ein strahlend blauer Himmel und angenehme 29°C erwarten. Die ideale Wetterlage, um Pläne für Outdoor-Aktivitären zu schmieden.

Sonnenanbeter aufgepasst: Sonnenauf- und Untergänge in Fornalutx

Zu dieser Zeit des Jahres begrüßt Fornalutx seine Bürger und Besucher mit langen und hellen Tagen. Der Sonnenaufgang findet täglich gegen 4:22 Uhr statt und bietet eine spektakuläre Atmosphäre. Der Sonnenuntergang gegen 19:21 Uhr beschert uns ebenso umwerfend schöne Abende, perfekt für ausgedehnte Spaziergänge oder ein gemütliches Abendessen im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:33:31. +++