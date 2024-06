Wetter in Artà: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 25.6.2024 bis 2.7.2024 (25.6.2024)

Angenehme Sommertage erwarten Artà

Mit der bevorstehenden Woche steht Artà auf Mallorca eine Zeit schönen Wetters bevor. Die Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Bereich und sind ideal für vielfältige Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Hier ist ein genauer Blick auf die wöchentliche Wettervorhersage, die eine Mischung aus Sonne und sanfter Bewölkung verspricht.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und milde Temperaturen

Die Woche beginnt am Dienstag, den 25.6.2024, mit erfrischenden 23°C und vereinzelten Wolken am Himmel, die gelegentlich die Sonne durchscheinen lassen. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, sodass die leichte Brise als angenehm zu empfinden ist. Die Luftfeuchtigkeit verweilt bei 61% und der Luftdruck bei stabilen 1014 hPa. Der Tag erwacht um 4:20 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:18 Uhr, was lange und genussvolle Abende verspricht.

Die darauffolgenden Tage bis zum 2.7.2024 bleiben im Grunde stetig bei Temperaturen um die 23°C bis 26°C, wobei der 29.6.2024 mit 26°C den Höhepunkt der Woche bildet. Die Windverhältnisse bleiben sanft und die Luftfeuchtigkeit schwankt moderat, was das allgemeine Wohlbefinden nicht beeinträchtigen sollte.

Wetterdetails für Artà

Am 26. und 30. Juni präsentiert sich das Wetter von seiner beinahe makellosen Seite mit wenigen Wolken. Besonders hervorzuheben ist jedoch der 1. und 2. Juli, an denen ein klarer Himmel für vollendete Sommertage sorgt. Mit Temperaturen von jeweils 23°C und 25°C und einer sanften Brise von 7 km/h bzw. erstaunlich leisen 3 km/h am letzten Tag der Vorhersageperiode, stehen allen Wasserratten, Sonnenanbetern und Outdoor-Enthusiasten in Artà hervorragende Bedingungen bevor.

Fazit und Ausblick

Die Wetterlage in Artà kann man durchweg als sehr sommerlich und stabil bezeichnen. Keine extremen Temperaturen oder Niederschläge trüben die Aussicht auf eine herrliche Woche unter mallorquinischer Sonne. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Wettertendenz fortsetzen wird, aber für den Augenblick können Besucher und Einheimische die warmen Tage und lauen Nächte in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:23:33. +++