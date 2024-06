Wetter in Binissalem (25.06.24 - 02.07.24): Sonnenschein und milde Winde

Sommerliches Wetter genießen in Binissalem

Die kommende Woche in BinissalemBinissalem verspricht sonniges und angenehmes Wetter, das ideal für Outdoor-Aktivitäten und Genuss am Strand ist. Wir dürfen uns auf klaren Himmel und milde Winde einstellen, eine perfekte Zeit, um das herrliche Wetter Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wetterprognose für Binissalem vom 25.06.2024 bis zum 02.07.2024

Dienstag, 25. Juni 2024: Der Tag beginnt mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über klar, begleitet von einem leichten Wind mit etwa 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 37% im niedrigen Bereich und der Luftdruck bei 1013 hPa. Genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr nach einem langen, sonnenreichen Tag.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Der Sonnenschein setzt sich fort und das Thermometer klettert auf heiße 32°C. Bei klarer Sicht und schwachen Winden um 4 km/h bietet sich der perfekte Tag, um die Schönheit Binissalems zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 26%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Die Wolken nehmen etwas zu und der Himmel zeigt sich bedeckt, jedoch bleibt es mit 33°C weiterhin warm. Ein sanfter Wind bewegt sich bei 6 km/h. Diese Bedingungen sind ideal für einen Besuch der lokalen Weingüter oder für eine gemütliche Radtour durch die ländliche Idylle.

Freitag, 28. Juni 2024: Die Temperaturen erreichen mit 35°C den Höhepunkt der Woche. Trotz vereinzelter Wolken bleibt das Wetter angenehm, während der Wind auf 3 km/h nachlässt. Die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 29%, aber der Luftdruck bleibt bei moderaten 1013 hPa.

Samstag, 29. Juni 2024: Ähnlich wie am Vortag erwarten uns 32°C und eine leicht bewölkte Wetterlage. Mit einer angenehmen Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 32% bleibt das Wetter ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Sonntag, 30. Juni 2024: Das Wetter bleibt uns wohlgesonnen mit 33°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Die leichten Winde und die angenehme Luftfeuchtigkeit von 34% machen diesen Tag perfekt für einen Besuch am Strand oder für eine Wanderung in den nahegelegenen Tramuntana-Bergen.

Montag, 1. Juli 2024: Zu Beginn der neuen Woche kühlt es leicht ab auf 29°C, wobei die Wolken weiterhin vereinzelt bleiben. Die Luft wird etwas feuchter mit einer Luftfeuchtigkeit von 48%, und der Wind flaut auf sanfte 2 km/h ab.

Dienstag, 2. Juli 2024: Der klare Himmel kehrt zurück und beschert uns angenehme 31°C. Mit leichtem Wind und einer stabilen Luftfeuchtigkeit von 37% lässt sich der Tag in Binissalem hervorragend im Freien verbringen.

Genießen Sie das großartige Wetter und die malerische Natur Binissalems dieser Tage. Vergessen Sie nicht, sich gut einzucremen, da die UV-Strahlung zu dieser Jahreszeit recht hoch sein kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:24:50. +++