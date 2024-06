Wetter in Llubí vom 25. Juni bis 2. Juli 2024: Sonnenschein und Sommerbrise (25.6.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Llubí

Das beschauliche Llubí auf Mallorca ist bekannt für sein angenehmes Klima und die bezaubernde Landschaft. Während wir uns in die Hochsommermonate bewegen, bietet das Wetter in Llubí perfekte Bedingungen für Besucher und Einheimische, um die warmen Tage und lauen Abende im Freien zu genießen. Mit klarem Himmel und leichten Sommerbrisen stehen uns in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis heitere Tage bevor.

Wetter-Highlights und tägliche Vorhersage

Dienstag, 25. Juni 2024 - Ein strahlender Auftakt: Der Himmel präsentiert sich in einem tadellosen Blau mit einer Temperatur von 29°C. Ein leichter Wind mit 4 km/h bietet eine erfrischende Brise bei geringer Luftfeuchtigkeit von 36%. Der Sonnenaufgang um 4:21 Uhr läutet einen wunderbaren Tag ein, bevor die Sonne um 19:19 Uhr untergeht.

Mittwoch, 26. Juni 2024 - Wolken als sanfter Schattenspender: Gelegentlich zeigen sich ein paar Wolken am Himmel, die für angenehme Abwechslung sorgen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32°C bei leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von 5 km/h.

Donnerstag, 27. Juni 2024 - Wolkig mit Aussichten auf Abkühlung: Die Temperatur hält sich stabil bei 32°C, während der Himmel sich überwölkt zeigt. Ein mäßiger Wind von 7 km/h sorgt dafür, dass es sich trotz der Hitze angenehm anfühlt.

Freitag, 28. Juni 2024 - Ein Hauch von Schatten: Bei 33°C und aufgelockerter Bewölkung erleben wir einen weiteren heißen Sommertag. Die ideale Gelegenheit, um die Natur oder die Strände rund um Llubí zu erkunden.

Samstag, 29. Juni 2024 - Sommerliches Spiel von Licht und Schatten: Das Thermometer zeigt erneut 33°C, und der Himmel ziert sich mit vereinzelten Wolken. Die ideale Wetterlage für Aktivitäten im Freien!

Sonntag, 30. Juni 2024 - Willkommene Erfrischung: Bei 29°C und einigen wenigen Wolken nimmt die Temperatur leicht ab, während die Luftfeuchtigkeit auf 47% steigt, was für eine angenehme Abkühlung nach den heißen Vortagen sorgt.

Montag, 1. Juli 2024 - Perfekter Sommeranfang: Mit 30°C und locker verteilter Bewölkung bleibt es sommerlich. Ein leichter Wind trägt zur Entspannung bei und läutet den neuen Monat ein.

Dienstag, 2. Juli 2024 - Der Sommer bestätigt sich: Die Wetterlage bleibt unverändert schön mit 32°C und klarem Himmel, was die hohen Temperaturen erträglich macht. Ein fast unbemerkbarer Wind gibt uns das Gefühl, im Einklang mit der Natur zu sein.

Wetteraussichten für das Ende Juni und den Beginn Juli

Die kommende Woche in Llubí verspricht, mit ihrem gleichbleibend sonnigen und trockenen Wetter ein Highlight für alle Sonnenanbeter zu werden. Die Abende sind ideal, um den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. Genießen Sie die langen Tage und die kurzen Nächte unter Mallorcas Sternenhimmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:36:36. +++