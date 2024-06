Wetter in Pollença: Sonnig und angenehm warm – Die Vorhersage für die nächste Woche (25.6.2024)

Wetterprognose für Pollença: Sonniges Ambiente und milde Brisen

Die bezaubernde Stadt Pollença auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner in der kommenden Woche mit angenehmen Wetterbedingungen. Wenn Sie vorhaben, Ihre Zeit im Freien zu verbringen oder die malerischen Strände zu genießen, haben Sie allen Grund zur Freude, denn das Wetter verspricht weitgehend klarer Himmel und milden Temperaturen.

Liebliches Wetter zum Wochenbeginn

Dienstag, 25. Juni 2024: Ein fast makelloser Tag erwartet Sie in Pollença mit einer Höchsttemperatur von 25°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind weht sanft mit lediglich 4 km/h, was für eine leichte, erfrischende Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Wärme und Wohlgefühl in der Wochenmitte

Mittwoch, 26. Juni, bis Freitag, 28. Juni 2024: Die folgenden Tage bleiben freundlich mit Temperaturen, die bei 27°C bis 29°C liegen. Der Himmel zeigt sich mit wenigen Wolken bis hin zu leichter Bewölkung, wobei der Mittwoch und Donnerstag etwas mehr Wolken aufweisen könnten. Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 50% und 58%. Diese Bedingungen sind perfekt für ausgedehnte Wanderungen durch die malerische Region oder entspannte Stunden an den Stränden von Pollença.

Der Höhepunkt der Woche - Warme Sommertage

Wochenende, 29. Juni bis 1. Juli 2024: Das Wochenende kündigt sich spektakulär an mit Spitzenwerten von bis zu 30°C am Samstag. Abgesehen von einigen vereinzelten Wolken können Sie von fast durchgängiger Sonne ausgehen. Der Wind bleibt erfreulich sanft und die Luftfeuchtigkeit etwas erhöht, was zu einem tropischen Flair führt. Der Sonntag bringt weiterhin angenehme 25°C und einen ruhigen Start in den neuen Monat.

Sonnenklarer Beginn des Julis

Montag, 2. Juli 2024: Pollença begrüßt die erste Juliwoche mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Mit einem kaum spiirbaren Wind steht einem perfekten Sommerauftakt nichts im Wege. Die ideale Gelegenheit, um die Sommerferien zu beginnen oder bei einem Stadtrundgang die vielen Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Insgesamt verspricht die Wetterlage in Pollença für die nächsten Tage eine ausgezeichnete Zeit im Freien ohne Sorgen wegen Regen oder übermäßiger Hitze. Es sieht nach einer idealen Woche für all diejenigen aus, die das mediterrane Klima von Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:43:20. +++